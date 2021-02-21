Esra Erol ve Müge Anlı Sen Çal Kapımı Dizisinin Sonunu Getirdi! Söz Birliği Ettiler, Reytingleri Yıkıp Geçtiler! Artık Final Yapacak Durumda...

ATV kanalının yeni yapımlarından birisi olan Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi başarılı isimler geceye adeta damga vurdu. Daha ilk bölümünden diğer tüm dizileri sollayan yapım en çok da Sen Çal Kapımı dizisini etkiledi. Seyirci Kardeşlerim dizisini pür dikkat izlerken gözyaşlarına engel olamadı.

Dramatik bir yapım olan Kardeşlerim, seyirciyle buluşmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin hikayesi son derece can alıcı olurken herkes her ne yaşanmış olursa olsun birbirlerine sımsıkı bağlı olan kardeşleri, büyük bir dikkatle izledi. Bunun yanı sıra cumartesi günü yayınlanan diziler arasında reyting sıralamasında kaçıncı sırada olacağı da merak konusuydu.