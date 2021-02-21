Esra Erol ve Müge Anlı Sen Çal Kapımı Dizisinin Sonunu Getirdi! Söz Birliği Ettiler, Reytingleri Yıkıp Geçtiler! Artık Final Yapacak Durumda...
Esra Erol ve Müge Anlı’nın söz birliği yaptığı ve programlarında açıkladığı o dizi, Sen Çal Kapımı için adeta kabus oldu. Milyonlarca kişi dün akşam ATV kanalında yayınlanan Kardeşlerim adlı dizi için ekranlara kilitlendi. Daha ilk bölümünden oldukça fazla etkileşim alan dizi gecenin reyting rekorlarını kırarken Sen Çal Kapımı dizisini geri plana attı. FOX TV’nin dizisi final yapacak konuma geldi. Neler oluyor?
ATV kanalının yeni yapımlarından birisi olan Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi başarılı isimler geceye adeta damga vurdu. Daha ilk bölümünden diğer tüm dizileri sollayan yapım en çok da Sen Çal Kapımı dizisini etkiledi. Seyirci Kardeşlerim dizisini pür dikkat izlerken gözyaşlarına engel olamadı.
Dramatik bir yapım olan Kardeşlerim, seyirciyle buluşmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin hikayesi son derece can alıcı olurken herkes her ne yaşanmış olursa olsun birbirlerine sımsıkı bağlı olan kardeşleri, büyük bir dikkatle izledi. Bunun yanı sıra cumartesi günü yayınlanan diziler arasında reyting sıralamasında kaçıncı sırada olacağı da merak konusuydu.
21 Şub 2021 - 14:19 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.