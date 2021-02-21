Müge Anlı Öz Kızının Cinayeti Hakkında İlk Kez Konuştu! 14 Yaşındaki Amca Her Şeyi İtiraf Etti! İnsani Değerlere Sığmıyor! “Evlatlarını Kimseye Emanet Etmeyin!”

Dere yatağından ölü olarak bulunan 7 yaşındaki çocuk, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İkranur’un ölümünden hemen sonra ailesinde bulunan herkes ifadelerini vermiş ve programa konuk olarak katılmıştı. 8 ay sonra gelen itiraf ise seyircilerin “Evlatlarınızı kimseye emanet etmeyin bu amcası bile olsa” sözlerini dile getirmesine neden oldu.

14 yaşındaki amca kasten öldürmeden mahkemeye sevk edilirken amcanın ablası olan 25 yaşındaki Ayşe Hanımda suç delillerini yok etme ve gizleme suçundan mahkemeye sevk işlemleri gerçekleşti. Savcılıktaki ifadelerinin hemen arkasından tutuklanmaları talep edilmişti. İki kardeş, İkranur’u öldürdüklerini ve dere yatağına attıklarını itiraf ettiler.