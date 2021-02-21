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- 21 Şub 2021 - 14:25 G: 21 Şub 2021 - 14:33

Müge Anlı Öz Kızının Cinayeti Hakkında İlk Kez Konuştu! 14 Yaşındaki Amca Her Şeyi İtiraf Etti! İnsani Değerlere Sığmıyor! “Evlatlarını Kimseye Emanet Etmeyin!”

ATV ekranlarının en sevilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert 2008’den beri seri bir şekilde programına devam ediyor. Sevilen programda yaşanılan olaylar ise insani değerlere sığmıyor. 7 yaşındaki İkranur 8 aydır kayıp olarak biliniyordu fakat 14 yaşındaki amcadan gelen itiraf tüm hareketliliğin değişmesine neden oldu. 14 yaşındaki amcanın itirafı ise…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dere yatağından ölü olarak bulunan 7 yaşındaki çocuk, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İkranur’un ölümünden hemen sonra ailesinde bulunan herkes ifadelerini vermiş ve programa konuk olarak katılmıştı. 8 ay sonra gelen itiraf ise seyircilerin “Evlatlarınızı kimseye emanet etmeyin bu amcası bile olsa” sözlerini dile getirmesine neden oldu.

14 yaşındaki amca kasten öldürmeden mahkemeye sevk edilirken amcanın ablası olan 25 yaşındaki Ayşe Hanımda suç delillerini yok etme ve gizleme suçundan mahkemeye sevk işlemleri gerçekleşti. Savcılıktaki ifadelerinin hemen arkasından tutuklanmaları talep edilmişti. İki kardeş, İkranur’u öldürdüklerini ve dere yatağına attıklarını itiraf ettiler.

21 Şub 2021 - 14:25 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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