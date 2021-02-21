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- 21 Şub 2021 - 14:35 G: 21 Şub 2021 - 14:41

Gönül Dağı Dizisinden Başrol Oyuncuları Silindi! Artık Dizinin Yeni Çifti O İsimler! Destek Çığ Gibi...

TRT1 kanalında yayımlanan ve her yeni bölümüyle ekranlarda deprem etkisi yaratan Gönül Dağı dizisi, son bölümüyle beraber tüm dengeleri değiştirdi. Milyonlarca kişi yayımlanan sahnelere odaklanırken dizinin başrol oyuncuları resmen geri planda kaldı. Sosyal medya kullanıcıları yayınlanan bölümün ardından birçok etkileşimde bulunarak dizinin yeni çiftini tüm izleyiciye duyurdu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gönül Dağı’nın yayınlanan 17. bölümünde son derece çarpıcı sahnelere yer verildi. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar, Semih Ertürk, Feyza Işık, Çiğdem Aygün ve Ferhat Eşsiz gibi isimler yeni bölümde tüm dikkatleri üzerine çektiler. Fakat öyle bir detay var ki artık dizinin en gözde çifti Taner ve Dilek’in destansı aşkı değil…

Her yayın gününde izleyicisini ekranlara kilitleyen Gönül Dağı dizisinin yeni çifti dün akşam itibariyle belli oldu. Önceden seyirci Taner – Dilek, Ramazan – Asuman, Sefer - Zahide ya da Cemile – Veysel aşkını destekliyor ve dizinin en gözde çiftlerinin onlar olduğunu söylüyordu. Fakat Gönül Dağı’nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde tüm dengeler değişti. Seyircinin en favori çifti…

21 Şub 2021 - 14:35 Ankara- Dizi Haberleri

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