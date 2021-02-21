Bir Zamanlar Çukurova'da Deprem Niteliğinde Ayrılık! O İsim Artık Dizide Yer Almayacak! Senaryo Değişmeye Başladı...
Perşembe günlerinin en başarılı yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Dizide gündemde gelen olaylar akıllara durgunluk verirken, yaşanan ayrılıkların da ardı arkası kesilmiyordu. Bu ayrılıklarla bir yenisi daha eklendi. Diziden ayrılacağı şekli ise milyonları büyük bir korkunun içerisine sürükledi.
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, yayın hayatına devam ederken her yeni bölümünde de çok farklı konuları gündeme getiriyor. Dizinin kadrosunda yer alan Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Selin Yeninci, Serpil Tamur, Melike İpek Yalova ve Selin Genç gibi ünlü isimler tüm dengeleri değiştirerek oldukça başarılı sonuçlarla seyirci karşısına çıkıyor. Lakin diziden yeni bir ayrılık kararı geldi. O ismin vedası çok acı olacak…
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde son zamanlarda yaşanan oyuncu ayrılıklarının ardı arkası kesilmezken bu duruma sürekli bir yenisi daha ekleniyor ve seyirci artık bir son verilmesi gerektiğini vurguluyor. Geçtiğimiz haftalarda dizinin oyuncu kadrosundan ayrılan Vahide Perçin ve Uğur Güneş, milyonlarca kişiyi büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Bu isimlere bir yenisi daha eklendi.
21 Şub 2021 - 16:28 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.