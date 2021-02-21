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- 21 Şub 2021 - 16:45 G: 21 Şub 2021 - 16:53

Esra Erol’da Sadakatsiz Dizisi Gerçek Oldu! Utanmaz Adam Aylarca İki Kadını da İdare Edince Stüdyo Dağıldı! Esra Erol Stüdyodan Kovdu! “Eşşeklik Yaptım!”

ATV ekranlarının en sevilen programında yaşanılan bir olay, Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisine benzetildi. Başrollerinde Caner Cindoruk, Melis Sezen ve usta oyuncu Cansu Dere’nin yer aldığı Sadakatsiz dizisi, Esra Erol’da gerçek oldu. Ömer, Serap ve Zekiye Hanımın yer aldığı stüdyoda olaylar sarpa sardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ömer Bey’le evli olan Zekiye Hanım, Ömer Beyin aylar önce kendisini Serap Hanımla aldattığını dile getirmişti. Bunun üzerine hem Ömer Bey hem de Serap Hanım stüdyoya gelmişti ve birbirinden farklı açıklamalar yaparak seyirciyi ekranlara kilitledi. Hem Zekiye Hanımın hem de Serap Hanımı mağdur etmişti. Esra Erol'da bu duruma daha fazla dayanamayarak "Ömer Bey çıkın buradan! Gidebilirsiniz" sözlerini dile getirdi. 

Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinde ise Volkan karakteri Asya’yı iki yıl boyunca Derin’le aldatmıştı. Asya bunu öğrendikten sonra ise büyük planını harekete geçirerek hem Volkan’ı hem de Derin’i en ince yerinden vurmuştu. İki yıl boyunca aldattığını Asya’dan gizleyen Volkan’ın hal ve hareketleri her ne kadar Ömer Bey’den bağımsız olsa bile konunun benzerliği Sadakatsiz ve Esra Erol izleyicisi tarafından fark edildi.

21 Şub 2021 - 16:45 Ankara- Dizi Haberleri

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