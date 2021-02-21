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- 21 Şub 2021 - 17:28 G: 21 Şub 2021 - 17:33

Mucize Doktor'da Survivor Rüzgarı Esecek! Yarışmanın Yıldızı Mucize Doktor Dizisine Geliyor! İşte O İsim...

FOX TV’de yayınlanan Mucize Doktor dizisi günden güne yeni gelişmelerle beraber ekran karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizide yer alan oyuncular son derece başarılı işlere imza atarak seyirciyi adeta ekranlara kilitliyor. Bunun yanı sıra Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosundan ayrılan isimlerin yanı sıra kadroya dahil olacak yeni isimlerin haberleri de dizi tarihinde yankı uyandırıyor. Mucize Doktor’da bundan sonra Survivor rüzgarı esecek. Öyle bir isim geliyor ki…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Perşembe günlerinin reyting rekortmeni Mucize Doktor’un geçen hafta yayınlanan bölümünde Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan’ın diziden ayrılığı herkesi hüzünlendirmiş ve milyonlarca kişi bu ayrılığın dizinin kaderini çok değiştireceğini belirtmişti. Fakat diziden ayrılan isimlerin yanı sıra Mucize Doktor kadrosuna yeni bir ismin geleceği gündemde deprem etkisi yarattı.

Yayınlandığı ilk günden bu yana ekranların en sevilen dizilerinden birisi olan Mucize Doktor, son zamanlarda yeniliklerle beraber seyirci karşısına çıkmaya başladı. Diziden ayrılan isimler milyonlarca kişiyi hüsrana uğratırken yeni gelecek olan oyuncular adeta teselli niteliğinde oldu. Survivor’ın eski yarışmacılarından birisi olan o ismin kadroda boy gösterecek olması büyük bir coşkuyla karşılandı.

21 Şub 2021 - 17:28 Ankara- Dizi Haberleri

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