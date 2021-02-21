Mucize Doktor'da Survivor Rüzgarı Esecek! Yarışmanın Yıldızı Mucize Doktor Dizisine Geliyor! İşte O İsim...

Perşembe günlerinin reyting rekortmeni Mucize Doktor’un geçen hafta yayınlanan bölümünde Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan’ın diziden ayrılığı herkesi hüzünlendirmiş ve milyonlarca kişi bu ayrılığın dizinin kaderini çok değiştireceğini belirtmişti. Fakat diziden ayrılan isimlerin yanı sıra Mucize Doktor kadrosuna yeni bir ismin geleceği gündemde deprem etkisi yarattı.

Yayınlandığı ilk günden bu yana ekranların en sevilen dizilerinden birisi olan Mucize Doktor, son zamanlarda yeniliklerle beraber seyirci karşısına çıkmaya başladı. Diziden ayrılan isimler milyonlarca kişiyi hüsrana uğratırken yeni gelecek olan oyuncular adeta teselli niteliğinde oldu. Survivor’ın eski yarışmacılarından birisi olan o ismin kadroda boy gösterecek olması büyük bir coşkuyla karşılandı.