Hande Erçel Paylaştığı Gibi Etkileşimleri Aldı! Dondurma Yediği Anlar Sevenlerini Mest Etti! "Bazen Sadece..."

Yıllardır ekranlarda boy gösteren ve her projesiyle yeni başarılara imza atan Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımıyla beraber yeniden gündeme düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına anında binlerce yorum gitti. Güzelliğiyle takipçilerini mest eden Erçel, kış ayında dondurma yemesiyle de herkesi şaşkına çevirdi.

Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin’le ‘aşk yaşıyor’ iddialarıyla da gündemde olan Hande Erçel, makyajlı – makyajsız her haliyle takipçilerinin beğenisini topluyor. Fotoğraflarına anında etkileşim giden ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Instagram hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımına saniyesinde binlerce yorum gitti. Erçel son fotoğrafıyla beraber yeniden gündeme düştü.