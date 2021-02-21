Hande Erçel Paylaştığı Gibi Etkileşimleri Aldı! Dondurma Yediği Anlar Sevenlerini Mest Etti! "Bazen Sadece..."
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan Hande Erçel, sık sık paylaşımlar yaparak gündemde uzun soluklu etki bırakmaya devam ediyor. Güzelliği ve başarılı kariyer hayatıyla en çok konuşulan isimlerden birisi olan ünlü oyuncu, her paylaşımında anında etkileşim alıyor. Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yapan Hande Erçel, dondurma yediği anlarla sevenlerini mest etti. Güzelliği ise akılları baştan aldı.
Yıllardır ekranlarda boy gösteren ve her projesiyle yeni başarılara imza atan Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımıyla beraber yeniden gündeme düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına anında binlerce yorum gitti. Güzelliğiyle takipçilerini mest eden Erçel, kış ayında dondurma yemesiyle de herkesi şaşkına çevirdi.
Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin’le ‘aşk yaşıyor’ iddialarıyla da gündemde olan Hande Erçel, makyajlı – makyajsız her haliyle takipçilerinin beğenisini topluyor. Fotoğraflarına anında etkileşim giden ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Instagram hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımına saniyesinde binlerce yorum gitti. Erçel son fotoğrafıyla beraber yeniden gündeme düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.