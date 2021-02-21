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- 21 Şub 2021 - 19:08 G: 21 Şub 2021 - 19:21

Ramo Dizisinden Sibel Ayrılıyor Mu? Esra Bilgiç Yurtdışına Hem de Hollywood’a Gidiyor! Anlaşmasını Yaptı, İmzalar Atıldı! “Yolcu Younda…”

Show TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Sibel Bilgiç, Hollywood’dan gelen teklifle birlikte yurtdışına gideceği konuşulmaya başlandı. Türkiye’de Ramo dizisiyle sevenleriyle buluşan Esra Bilgiç’in Ramo’dan ayrılıp ayrılmayacağı da gelen iddialar bile konuşulmaya başlandı. Sibel Bilgiç Ramo’dan ayrılacak mı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Show TV’de yayınlanan ve milyonların severek izlediği diziler arasında yerini alan Ramo son hızıyla devam ediyor. Her bölümde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan Ramo dizisi her hafta Cuma günleri ekranlara gelerek sevenleriyle buluşuyor. Ramo’da hayat verdiği Sibel’in hemen yanında ilk çıkışını Diriliş Ertuğrul’daki Halime Sultan’la yakalamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç sosyal medyanın en sevilen isimleri arasında yerini alıyor. Sosyal medyada giderek büyüyen Esra Bilgiç, Orlando Bloom'unda yer alacağı diziden teklif aldı. Ününün Türkiye’yi aştığı oyuncuya Hollywood yoluysa resmen gözüktü. Sosyal medya hesabında herhangi bir açıklama yapmayan Bilgiç, tüm dikkatleri üzerine çekti.

21 Şub 2021 - 19:08 Ankara- Magazin

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