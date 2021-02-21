Defne Samyeli’nin Kızı Instagram’ı Salladı! Pozu Sosyal Medyayı Çalkaladı! Yorumlar Yağdı… “Kendall Jenner İşine Bak Kardeşim”
Defne Samyeli’nin güzel kızlarından olan Derin Talu sosyal medyada paylaştığı pozla birlikte adeta Instagram’ı salladı. Annesiyle benzerliğinin yanında sadece 17 yaşında olan Derin Talu milyonları hayrete sürüklüyor. Annesine olan benzerliğinin yanında Kendall Jenner’ıda benzeyen Derin Talu, Türkiye’nin Jenner’ı olarak biliniyor.
284 Bin takipçisi olan Derin Talu’nun giderek takipçileri de artmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Derin Talu paylaşımlarını takipçilerinim beğenisine sunuyor. Her paylaşımında büyük yankı uyandıran Derin Talu yaşıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Derin Talu sadece 17 yaşında…
Binlerce yorum alan Derin Talu’nun son paylaşımına ise kalp ve ateş emojileri yorum kısmını adeta doldurdu. Bunun yanında birçok daha yorum bulunuyordu. “Bizde 17 yaşındaydık ama makyaj yapmayı bilmiyorduk”, “Ben 17 yaşındayken annemin yeşil rujunu sürünce kırmızı oldu diye şok geçiriyordum” gibi yorumlarda yapıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.