Defne Samyeli’nin Kızı Instagram’ı Salladı! Pozu Sosyal Medyayı Çalkaladı! Yorumlar Yağdı… “Kendall Jenner İşine Bak Kardeşim”

284 Bin takipçisi olan Derin Talu’nun giderek takipçileri de artmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Derin Talu paylaşımlarını takipçilerinim beğenisine sunuyor. Her paylaşımında büyük yankı uyandıran Derin Talu yaşıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Derin Talu sadece 17 yaşında…

Binlerce yorum alan Derin Talu’nun son paylaşımına ise kalp ve ateş emojileri yorum kısmını adeta doldurdu. Bunun yanında birçok daha yorum bulunuyordu. “Bizde 17 yaşındaydık ama makyaj yapmayı bilmiyorduk”, “Ben 17 yaşındayken annemin yeşil rujunu sürünce kırmızı oldu diye şok geçiriyordum” gibi yorumlarda yapıldı.