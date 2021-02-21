Acun Ilıcalı Sosyal Medyanın Diline Düştü! Ünlü İsimler Bile Servetini Görünce Şok Oluyor! "Zengin Olmak..."

Tv8 kanalının sahibi olan ve şimdilerde Survivor 2021 sezonunda boy gösteren Acun Ilıcalı, zenginliğiyle beraber sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Ünlü televizyoncunun her paylaşımı anında etkileşim alırken, birçok ünlü isimde Acun Ilıcalı’ya yorum yapmadan geçemiyor. Geçtiğimiz günlerde sanat camiasının sevilen isimlerinden birisi olan o şarkıcı, yaptığı açıklamayla beraber gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Takipçisinin sorduğu soruya Acun Ilıcalı’yla cevap verdi.

Survivor 2021 sezonu ilk başladığında Dominik Cumhuriyeti’ne girişiyle olay olan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı uzun süre gündemde yer almış ve hemen hemen herkesin diline düşmüştü. Türkiye’nin zenginleri listesinde ilk sıralarda yer alan Acun Ilıcalı’ya o isimden yeni bir açıklama geldi. Takipçisinin sorduğu soruya verdiği cevapla sosyal medyada yankı uyandıran ünlü şarkıcı tüm dikkatleri üzerine çekti.