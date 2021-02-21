Acun Ilıcalı Sosyal Medyanın Diline Düştü! Ünlü İsimler Bile Servetini Görünce Şok Oluyor! "Zengin Olmak..."
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar hemen hemen her alanda başarı elde eden ve Tv8 kanalının sahibi olan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın diline düştü. Her paylaşımıyla anında olay olan Acun Ilıcalı’nın servetini anlatır bir paylaşımda o isimden geldi.
Tv8 kanalının sahibi olan ve şimdilerde Survivor 2021 sezonunda boy gösteren Acun Ilıcalı, zenginliğiyle beraber sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Ünlü televizyoncunun her paylaşımı anında etkileşim alırken, birçok ünlü isimde Acun Ilıcalı’ya yorum yapmadan geçemiyor. Geçtiğimiz günlerde sanat camiasının sevilen isimlerinden birisi olan o şarkıcı, yaptığı açıklamayla beraber gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Takipçisinin sorduğu soruya Acun Ilıcalı’yla cevap verdi.
Survivor 2021 sezonu ilk başladığında Dominik Cumhuriyeti’ne girişiyle olay olan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı uzun süre gündemde yer almış ve hemen hemen herkesin diline düşmüştü. Türkiye’nin zenginleri listesinde ilk sıralarda yer alan Acun Ilıcalı’ya o isimden yeni bir açıklama geldi. Takipçisinin sorduğu soruya verdiği cevapla sosyal medyada yankı uyandıran ünlü şarkıcı tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.