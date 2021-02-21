Serenay Sarıkaya’nın Maldivlere Gittiği İsim Ortaya Çıktı! Akıllara Gelen İsimlerden Hiçbiri Değil! En Değerlisiyle Gitti, Sosyal Medyayı Salladı!

Güzel oyuncunun neredeyse her paylaşımı sosyal medyanın ve magazin sayfalarının gündemi oluyor. Sahilde paylaştığı fotoğraflarına ise kısa sürede milyonlarca beğeni geldi. Son paylaşımına ise 483 bin beğeni gelirken 4 bini aşkın yorumda geldi. Gelen yorumların birçoğu ise Serenay Sarıkaya’nın güzelliğinden bahsediyordu.

Demet Akalın’ın bile “Kim çekiyor bunları” diyerek yorum attığı fotoğrafını kimin çektiği hayranları tarafından da merak edilmişti. Bunun üzerine Serenay Sarıkaya yanındaki ismin kim olduğunu gösteren bir paylaşım yaparak kendisi için en değerli ismi gösterdi. Magazin sayfalarında yanlış bir yorumlama ya da spekülasyon oluşmamasını isteyen güzel oyuncu, tatile gittiği ismin fotoğrafını paylaştı.