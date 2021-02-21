Serenay Sarıkaya’nın Maldivlere Gittiği İsim Ortaya Çıktı! Akıllara Gelen İsimlerden Hiçbiri Değil! En Değerlisiyle Gitti, Sosyal Medyayı Salladı!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündemin ismi oluyor. Maldivler tatilinde paylaştığı fotoğrafların kimin çektiği merak konusu olurken kiminle gittiği de büyük merak konusuydu. Düşünceler her ne kadar eski sevgilisi ya da yeni sevgilisi olarak akıllara gelse de aslında iki seçenekte değil…
Güzel oyuncunun neredeyse her paylaşımı sosyal medyanın ve magazin sayfalarının gündemi oluyor. Sahilde paylaştığı fotoğraflarına ise kısa sürede milyonlarca beğeni geldi. Son paylaşımına ise 483 bin beğeni gelirken 4 bini aşkın yorumda geldi. Gelen yorumların birçoğu ise Serenay Sarıkaya’nın güzelliğinden bahsediyordu.
Demet Akalın’ın bile “Kim çekiyor bunları” diyerek yorum attığı fotoğrafını kimin çektiği hayranları tarafından da merak edilmişti. Bunun üzerine Serenay Sarıkaya yanındaki ismin kim olduğunu gösteren bir paylaşım yaparak kendisi için en değerli ismi gösterdi. Magazin sayfalarında yanlış bir yorumlama ya da spekülasyon oluşmamasını isteyen güzel oyuncu, tatile gittiği ismin fotoğrafını paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.