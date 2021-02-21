Arıza Dizisinden Başrol Oyuncu Şoku! Halide Diziden Ayrılıyor mu? Ölüm Bile Ayıramaz Demişti, Senaristler Ayırdı!

Arıza dizisinde başrollere hayat veren Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş her yeni bölümde ekranlarda yankı uyandırmaya devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Halide ve Ali Rıza safhasında çok önemli gelişmeler yaşanmıştı ve çift evlilik için gün saymaya başlamıştı. Fakat öyle bir şey yaşandı ki ikilinin aşkı kötü bir adamın eline geçti ve Halide tutsak alındı.

Arıza dizisinin yayınlanan son bölümünde Halide ve Ali Rıza arasında yaşanan beklenmedik olay akıllara durgunluk vermişti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında ise Halide tutsak edildiği yerde Ali Rıza’nın kendisine söylediği şeyleri anımsadı. Son derece romantik olan o sahnenin ardından milyonlarca kişi ikilinin sonunun ne olacağını düşünmeye başladı. Halide hakkında ise ayrılık kararı resmen çıktı.