Arıza Dizisinden Başrol Oyuncu Şoku! Halide Diziden Ayrılıyor mu? Ölüm Bile Ayıramaz Demişti, Senaristler Ayırdı!
Show TV’de yayınlanan ve kadrosunda yer alan Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek ve Levent Can gibi ünlü isimler Arıza dizisine çok farklı bir hava katarak ekranlarda adeta reyting rekorları kırıyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümü merakla beklenirken, Halide hakkında ortaya çıkan ayrılık kararı tüm dengeleri değiştirdi.
Arıza dizisinde başrollere hayat veren Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş her yeni bölümde ekranlarda yankı uyandırmaya devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Halide ve Ali Rıza safhasında çok önemli gelişmeler yaşanmıştı ve çift evlilik için gün saymaya başlamıştı. Fakat öyle bir şey yaşandı ki ikilinin aşkı kötü bir adamın eline geçti ve Halide tutsak alındı.
Arıza dizisinin yayınlanan son bölümünde Halide ve Ali Rıza arasında yaşanan beklenmedik olay akıllara durgunluk vermişti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında ise Halide tutsak edildiği yerde Ali Rıza’nın kendisine söylediği şeyleri anımsadı. Son derece romantik olan o sahnenin ardından milyonlarca kişi ikilinin sonunun ne olacağını düşünmeye başladı. Halide hakkında ise ayrılık kararı resmen çıktı.
21 Şub 2021 - 20:59 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.