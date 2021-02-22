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- 22 Şub 2021 - 11:48 G: 22 Şub 2021 - 12:11

Ne Masumlar Apartmanı Ne Sadakatsiz! Öyle Bir Dizi Birinci Geldi Ki, Milyonlar Şaştı Kaldı! O Dizi Tüm Dizileri Sildi…

Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler, seyirciler tarafından sosyal medyada birçok etkileşim alıyor ve gündem de adeta yankı uyandırıyor. Geçtiğimiz haftanın yayınlanan dizileri arasında sosyal medyada en çok etkileşim olan o dizi tüm dengeleri değiştirdi. Milyonlarca kişi böyle bir performans beklemediğini dile getiriyordu fakat paylaşılanlar her şeyi ortaya döktü. Peki, tüm dizileri tek geçen o dizi hangisi?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son dönemin yayınlanan dizileri Masumlar Apartmanı, Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu, Bir Zamanlar Çukurova, Sadakatsiz, Sefirin Kızı, Kırmızı Oda ve Gönül Dağı olarak seyirci karşısına çıkıyor. Milyonlarca kişi haftanın her gününde diziler arasında tercih yapmakta zorlandığını ve hangi diziyi izlemek istediğine karar veremediğini dile getiriyor. Fakat öyle olacak ki bazı diziler izlenmesine rağmen reyting kurbanı gidiyor. O dizide tam olarak o noktadaydı…

Ekranlarda yer alan diziler seyirci üzerinde yankı uyandırırken bazı diziler ya senaryosunda meydana gelen değişimle ya da ilk yayın tarihinde tutulmamasıyla beraber reyting kurbanı oluyor ve ekranlara veda ediyor. Son zamanlarda ise Sen Çal Kapımı ve Sefirin Kızı dizisinde meydana gelen senaryo değişimleri akılları allak bullak etmişti. Bu durumun ardından diziler eskisi kadar tutmamaya başlamıştı. O dizi yeni bir dönüş yaptı.

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22 Şub 2021 - 11:48 Ankara- Dizi Haberleri

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