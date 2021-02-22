Ne Masumlar Apartmanı Ne Sadakatsiz! Öyle Bir Dizi Birinci Geldi Ki, Milyonlar Şaştı Kaldı! O Dizi Tüm Dizileri Sildi…

Son dönemin yayınlanan dizileri Masumlar Apartmanı, Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu, Bir Zamanlar Çukurova, Sadakatsiz, Sefirin Kızı, Kırmızı Oda ve Gönül Dağı olarak seyirci karşısına çıkıyor. Milyonlarca kişi haftanın her gününde diziler arasında tercih yapmakta zorlandığını ve hangi diziyi izlemek istediğine karar veremediğini dile getiriyor. Fakat öyle olacak ki bazı diziler izlenmesine rağmen reyting kurbanı gidiyor. O dizide tam olarak o noktadaydı…

Ekranlarda yer alan diziler seyirci üzerinde yankı uyandırırken bazı diziler ya senaryosunda meydana gelen değişimle ya da ilk yayın tarihinde tutulmamasıyla beraber reyting kurbanı oluyor ve ekranlara veda ediyor. Son zamanlarda ise Sen Çal Kapımı ve Sefirin Kızı dizisinde meydana gelen senaryo değişimleri akılları allak bullak etmişti. Bu durumun ardından diziler eskisi kadar tutmamaya başlamıştı. O dizi yeni bir dönüş yaptı.