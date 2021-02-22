Merve Boluğur’un İç Çamaşırsız Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! Deriyi Giydi, Fiziğiyle Olay Oldu! Beğeni Butonu Çöktü…
Ünlü isimler arasında yer alan ve uzun süredir magazin gündeminde deprem etkisi yaratan Merve Boluğur, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun iddialı paylaşımları ise tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım yapan Merve Boluğur’un iç çamaşırsız paylaşımı akıllara durgunluk verdi. Tarzıyla gündemde olan oyuncunun deri tercihi dikkatlerden kaçmadı.
Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla adını gündeme kazıyan ve her fotoğrafına binlerce beğeni alan Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla beraber takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun iddialı pozları ekranlarda yankı uyandırırken iç çamaşırı giymediği ve derin göğüs dekoltesi sosyal medyanın çalkalanmasına neden oldu. Fiziğiyle gündemde yankı uyandıran Boluğur’a ardı arkası kesilmeyen yorumlar geldi.
Oyunculuk kariyerinin ardından uzun süre ekranlarda yer almayan Merve Boluğur, sosyal medya gündeminde adından söz ettiriyor ve her paylaşımıyla adeta deprem etkisi yaratıyor. Her zaman iddialı bir tarz seçimi olan ünlü oyuncunun derin göğüs dekolteli paylaşımı takipçilerine, “Yok artık!” dedirtti. Milyonlarca kişi Boluğur’un o fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.