Merve Boluğur’un İç Çamaşırsız Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! Deriyi Giydi, Fiziğiyle Olay Oldu! Beğeni Butonu Çöktü…

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla adını gündeme kazıyan ve her fotoğrafına binlerce beğeni alan Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla beraber takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun iddialı pozları ekranlarda yankı uyandırırken iç çamaşırı giymediği ve derin göğüs dekoltesi sosyal medyanın çalkalanmasına neden oldu. Fiziğiyle gündemde yankı uyandıran Boluğur’a ardı arkası kesilmeyen yorumlar geldi.

Oyunculuk kariyerinin ardından uzun süre ekranlarda yer almayan Merve Boluğur, sosyal medya gündeminde adından söz ettiriyor ve her paylaşımıyla adeta deprem etkisi yaratıyor. Her zaman iddialı bir tarz seçimi olan ünlü oyuncunun derin göğüs dekolteli paylaşımı takipçilerine, “Yok artık!” dedirtti. Milyonlarca kişi Boluğur’un o fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.