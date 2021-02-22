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- 22 Şub 2021 - 16:52 G: 22 Şub 2021 - 16:57

Merve Boluğur’un İç Çamaşırsız Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! Deriyi Giydi, Fiziğiyle Olay Oldu! Beğeni Butonu Çöktü…

Ünlü isimler arasında yer alan ve uzun süredir magazin gündeminde deprem etkisi yaratan Merve Boluğur, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun iddialı paylaşımları ise tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım yapan Merve Boluğur’un iç çamaşırsız paylaşımı akıllara durgunluk verdi. Tarzıyla gündemde olan oyuncunun deri tercihi dikkatlerden kaçmadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla adını gündeme kazıyan ve her fotoğrafına binlerce beğeni alan Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla beraber takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun iddialı pozları ekranlarda yankı uyandırırken iç çamaşırı giymediği ve derin göğüs dekoltesi sosyal medyanın çalkalanmasına neden oldu. Fiziğiyle gündemde yankı uyandıran Boluğur’a ardı arkası kesilmeyen yorumlar geldi.

Oyunculuk kariyerinin ardından uzun süre ekranlarda yer almayan Merve Boluğur, sosyal medya gündeminde adından söz ettiriyor ve her paylaşımıyla adeta deprem etkisi yaratıyor. Her zaman iddialı bir tarz seçimi olan ünlü oyuncunun derin göğüs dekolteli paylaşımı takipçilerine, “Yok artık!” dedirtti. Milyonlarca kişi Boluğur’un o fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

22 Şub 2021 - 16:52 Ankara- Magazin

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