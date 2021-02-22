İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adını Vermişti! HDP Heyetinden Yalanlama Geldi!
İçişleri Süleyman Soylu tarafından Gara'ya gittiği söylenen milletvekili için yalanlama geldi. HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ve HDP heyeti iddiaları iftira ve yalan olarak değerlendirdi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edildiği Gara'ya gitmediğini, iddiaların "yalan ve iftira" olduğunu ileri sürdü.
Taşdemir, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara'yı ziyaret eden milletvekili olarak kendisinin adını verdiğini hatırlattı. Taşdemir, Soylu'nun iddiasını kanıtlama yükümlülüğünün bulunduğunu, aksi halde "yalancı ve müfteri" sayılacağını ifade etti.
Bunun adının "Çamur at izi kalsın" siyaseti olduğunu savunan Taşdemir, "Ben Gara'ya gitmedim. Bu çok açık ve net. İddialar yalan ve iftiradır." dedi.
Her türlü hukuki hakkını kullanarak suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını kaydeden Taşdemir, kazanacağı tazminatı Ağrı'daki yoksullar ve çocuklar için kullanacağını belirtti.
Taşdemir, yurt dışında diplomatik pasaportuyla seyahat ettiği yerlerin, katıldığı etkinliklerin bilindiğini ve bunların basın yayın organları ve partinin sosyal medya hesaplarından yayınlandığını kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.