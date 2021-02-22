Masterchef Emir’in Elinden Tuttular! Artık Paraya Para Demeyecek! Yeni Projesini Açıkladı! Tüm Gelirini O Sektöre Bağladı!

Masterchef 2020 sezonunda yer alan ve programın en iddialı isimlerinden birisi Emir Elidemir, Youtube kanalında İrem Erbaş’ın sunduğu Bi’ Başka programına konuk oldu. Yaptığı açıklamalarla gündemde deprem etkisi yaratan ünlü yarışmacı birçok konuya açıklık getirdi. Bahsettiği konulardan birisi de yeni projesi oldu. Milyonlarca kişi Masterchef Emir’in hangi projeyi gerçekleştireceğini düşünmeye başladı.

Konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla ve samimi tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Masterchef Emir, programın bitmesinin ardından hayatında çok bir değişiklik olmadığını ve sadece yarışmadan geriye kalan stres nedeniyle yemek yapmayı bıraktığını dile getirdi. Masterchef Türkiye’nin ardından tanınırlığının daha çok arttığını belirten Emir Elidemir, her hareketinden herkesin haberi oluyormuş gibi hissettiğini vurguladı.