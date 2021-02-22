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- 22 Şub 2021 - 19:44 G: 22 Şub 2021 - 20:01

Esra Erol’da O Kadının Feryadı Yürekleri Dağladı! Kocası Çocuklarının Rızkını Başka Kadınlara Yedirdi, Sonra Dolandırıldı! Karısını Defalarca Aldattı Hem De Aynı Apartmanda Başka Bir Kadınla…

ATV ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümünde izleyici kitlesi üzerinde büyük bir yankı uyandıran Esra Erol’da programı yeni bölümüyle beraber gündemde deprem etkisi yarattı. Programa katılan Havva Hanım, eşinin kendisini aldattığını ve aylar önce sadece bir mektup bırakarak çocuğuyla kendisini terk ettiğini dile getirdi. Olaylar hakkında ortaya çıkan detaylar akıllara durgunluk verdi. Havva Hanım’ın feryadı ise yürekleri dağladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol programına katılan ve derdine derman arayan Havva Hanım, 14 yıllık evli olduğu eşi Yavuz B’nin 1 Şubat’ta ‘iş aramaya gidiyorum’ diyerek evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini dile getirdi. Bu evlilikten 2 çocuğu olduğunu söyleyen Havva Hanım, artık ne yapacağını bilmediğini, yalnız olduğunu ve bu yüzden Esra Erol’a katıldığını dile getirdi. Eşinden ayrılmak istediğini belirten Havva Hanım’a Esra Erol’dan tam destek geldi.

Eşinin bir mektup bırakarak kendisini ve 2 çocuğunu terk ettiğini söyleyen Havva Hanım, “Ben ayrılmak istiyorum. Bütün haklarımı aramaya geldim ve çocuklarımla mutlu olmak istiyorum. 14 yıllık evliyim hep aldatma hep güvensizlik ve sadakatsizlik vardı. Bundan 7 yıl önce başladı eşim beni aldatmaya!” sözlerini dile getirdi.

22 Şub 2021 - 19:44 Ankara- Dizi Haberleri

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