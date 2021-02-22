Esra Erol’da O Kadının Feryadı Yürekleri Dağladı! Kocası Çocuklarının Rızkını Başka Kadınlara Yedirdi, Sonra Dolandırıldı! Karısını Defalarca Aldattı Hem De Aynı Apartmanda Başka Bir Kadınla…

Esra Erol programına katılan ve derdine derman arayan Havva Hanım, 14 yıllık evli olduğu eşi Yavuz B’nin 1 Şubat’ta ‘iş aramaya gidiyorum’ diyerek evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini dile getirdi. Bu evlilikten 2 çocuğu olduğunu söyleyen Havva Hanım, artık ne yapacağını bilmediğini, yalnız olduğunu ve bu yüzden Esra Erol’a katıldığını dile getirdi. Eşinden ayrılmak istediğini belirten Havva Hanım’a Esra Erol’dan tam destek geldi.

Eşinin bir mektup bırakarak kendisini ve 2 çocuğunu terk ettiğini söyleyen Havva Hanım, “Ben ayrılmak istiyorum. Bütün haklarımı aramaya geldim ve çocuklarımla mutlu olmak istiyorum. 14 yıllık evliyim hep aldatma hep güvensizlik ve sadakatsizlik vardı. Bundan 7 yıl önce başladı eşim beni aldatmaya!” sözlerini dile getirdi.