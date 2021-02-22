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- 22 Şub 2021 - 20:28 G: 22 Şub 2021 - 20:41

Hande Erçel Aşkını Resmen Haykırdı! Herkes Kerem Bürsin Sandı Ama Erçel Yanılttı! Yeni Aşka Yelken Mi Açıyor? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor…

Son zamanların en popüler isimlerinden birisi olan Hande Erçel, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun o paylaşımının ardından milyonlarca kişi şaşkınlığına engel olamazken her şey sonunda gün yüzüne çıktı. Paylaşımında resmen aşkını haykıran Hande Erçel, gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Yoksa yeni bir aşka yelken mi açıyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı dizisinde partneri olan Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel, son zamanlarda paylaşım yapmayı bırakmış ve sosyal medyadan bir tık uzaklaşmıştı. Milyonlarca kişi aynı tavrı Kerem Bürsin’de de gördüğünü dile getirmiş ikilinin arasının açıldığını ve aşk iddialarını bu şekilde durdurmak istediklerini ifade etmişti. An itibariyle hesabında yeni bir paylaşım yapan Erçel, her şeyin nedenini açıklamış oldu.

Sosyal medyanın en çok etkileşim alan isimlerinden birisi olan Hande Erçel, rol aldığı dizideki başarısı ve güzelliğiyle adını televizyon dünyasının zirvesine taşıdı. Son zamanlarda birçok projeye imza atan ve aldığı yeni eviyle paraya para demediği anlaşılan ünlü oyuncu, yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımında yüksek sesle aşkını haykıran Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekti. O paylaşımın ardından Kerem Bürsin’le aralarındaki şeyin tamamen bittiği iddia edildi.

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22 Şub 2021 - 20:28 Ankara- Magazin

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