Hande Erçel Aşkını Resmen Haykırdı! Herkes Kerem Bürsin Sandı Ama Erçel Yanılttı! Yeni Aşka Yelken Mi Açıyor? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor…
Son zamanların en popüler isimlerinden birisi olan Hande Erçel, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun o paylaşımının ardından milyonlarca kişi şaşkınlığına engel olamazken her şey sonunda gün yüzüne çıktı. Paylaşımında resmen aşkını haykıran Hande Erçel, gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Yoksa yeni bir aşka yelken mi açıyor?
Sen Çal Kapımı dizisinde partneri olan Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel, son zamanlarda paylaşım yapmayı bırakmış ve sosyal medyadan bir tık uzaklaşmıştı. Milyonlarca kişi aynı tavrı Kerem Bürsin’de de gördüğünü dile getirmiş ikilinin arasının açıldığını ve aşk iddialarını bu şekilde durdurmak istediklerini ifade etmişti. An itibariyle hesabında yeni bir paylaşım yapan Erçel, her şeyin nedenini açıklamış oldu.
Sosyal medyanın en çok etkileşim alan isimlerinden birisi olan Hande Erçel, rol aldığı dizideki başarısı ve güzelliğiyle adını televizyon dünyasının zirvesine taşıdı. Son zamanlarda birçok projeye imza atan ve aldığı yeni eviyle paraya para demediği anlaşılan ünlü oyuncu, yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımında yüksek sesle aşkını haykıran Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekti. O paylaşımın ardından Kerem Bürsin’le aralarındaki şeyin tamamen bittiği iddia edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.