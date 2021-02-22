Demet Akalın Survivor Adasına Elini Attı, İşler Karıştı! Çağrı Hakkında Ne Konuştu? Artık Her Şey Değişecek!
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Demet Akalın, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Herkes alışılmış bir paylaşım olduğunu beklerken ünlü şarkıcının paylaşımı Tv8 kanalında yayımlanan Survivor 2021 sezonu hakkında oldu. Paylaşımında Ünlüler takımının yarışmacısı Çağrı hakkında konuşan Akalın, tüm dengeleri değiştirdi. Milyonlarca kişi neler olduğunu anlamaya çalıştı.
Hemen hemen her alanda başarı elde eden ve sivri dilli oluşuyla gündemde yankı uyandıran Demet Akalın, bu seferde Survivor adasında el attı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabında yaptığı yeni paylaşımı tüm dikkatleri üzerine çekti. Demet Akalın’ın takipçiler gördüğü hikaye karşısında şaşkınlığına engel olamazken, Survivor Çağrı’yla aralarında ne olduğunu merak etmeye başladı. Demet Akalın’ın paylaşıma düştüğü not kafaları karıştırdı.
Survivor 2021 sezonu son zamanlarda sosyal medyada en çok etkileşim alan diziler arasında yer almaya başladı. Milyonlarca kişi programın her bölümünü büyük bir ilgiyle izliyor ve eleme konseyinde kimin SMS birincisi olacağını ve hangi yarışmacının eleme konseyine gideceğini merak ediyordu. Survivor hakkında birçok seyirciden paylaşım gelirken bu isimlere Demet Akalın’da dahil oldu. Neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.