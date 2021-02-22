Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Vahide Perçin Şoku! O Oyuncu Her Şeyi Bir Bir Anlattı! Meğer Cenaze Sahnesinde Travma Yaşamış! Neler Oluyor?
ATV ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisi seyirciyi adeta ekranlara kilitliyor. Uzun bir süre önce dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ve Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin, kadroya veda etmesinin ardından hem setteki arkadaşlarını hem de izleyici kitlesini büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Dizideki cenaze sahnesinde yaşanılan o olay ise akıllara durgunluk verdi. O oyuncu her şeyi anlattı.
Her hafta Perşembe günü yayımlanan ve son derece heyecan dolu anların yaşanmasına vesile olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi tam 3 sezondur seyirci karşısına çıkıyor. Dizide sadece senaryo değil oyuncular da son derece büyük bir ilgi görüyor. Bunun yanı sıra uzun bir süre önce diziden ayrılan Hünkar karakteri hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. O isim cenaze sahnesinde travma yaşadığını anlattı.
Vahide Perçin’in Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılığı bekleniyordu fakat diziye ölerek veda etmesi herkesi şaşkına çevirmişti. Hem gidişiyle hem de son sahnesiyle herkesi büyük bir hüsrana uğratan Vahide Perçin, adeta akıllara kazınmıştı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan o isimden yeni bir açıklama geldi.
22 Şub 2021 - 21:53 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.