Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Vahide Perçin Şoku! O Oyuncu Her Şeyi Bir Bir Anlattı! Meğer Cenaze Sahnesinde Travma Yaşamış! Neler Oluyor?

Her hafta Perşembe günü yayımlanan ve son derece heyecan dolu anların yaşanmasına vesile olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi tam 3 sezondur seyirci karşısına çıkıyor. Dizide sadece senaryo değil oyuncular da son derece büyük bir ilgi görüyor. Bunun yanı sıra uzun bir süre önce diziden ayrılan Hünkar karakteri hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. O isim cenaze sahnesinde travma yaşadığını anlattı.

Vahide Perçin’in Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılığı bekleniyordu fakat diziye ölerek veda etmesi herkesi şaşkına çevirmişti. Hem gidişiyle hem de son sahnesiyle herkesi büyük bir hüsrana uğratan Vahide Perçin, adeta akıllara kazınmıştı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan o isimden yeni bir açıklama geldi.