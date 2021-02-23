ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Şubat 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 23 Şubat 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ, ilde düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Başkentte vatandaşların su sistemlerinden düzenli ve sürekli faydalanabilmesi için gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları esnasında planlı su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan planlı su kesintilerinin etkili olduğu mahalleler ve saat aralıkları ise farklılık gösteriyor. Son dönemlerde planlı su kesintilerinin artması ile başkentli vatandaşlar kesintilerin hangi mahallelerde etkili olacağını araştırmaya başladı. Başkentte yaşanacak planlı su kesintileri vatandaşlar tarafından güncel olarak takip ediliyor.

Başkentte ASKİ tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaların ile ildeki su sistemlerinin sürekli olarak, kesinti yaşanmadan işlemesi amaçlanıyor. Covid-19 salgını nedeni ile evlerde su kullanımının da arttığı bu süreçte vatandaşların temiz ve sağlıklı su hizmetinden faydalanması için çalışan ASKİ, su sistemlerinde arıza yaşanmasını engellenmek için yılın her döneminde sistemlerin kontrolünü gerçekleştiriyor. Bununla beraber kış aylarının gelmesi ile su sistemlerinde yaşanan arızaların artış göstermesi ile beraber çalışmalar sıklaştı. Su sistemlerinde yaşanan arızalardan kaynaklı plansız su kesintilerinin önüne geçmeye çalışan ASKİ, yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili vatandaşları bilgilendiriyor. ASKİ resmi internet sitesi üzerinden su kesintileri ile ilgili ayrıntılar paylaşılıyor.