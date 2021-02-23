Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Şub 2021 - 15:09

Müge Anlı’da Annesini Öldürmekten Tam 8 Ay Boyunca Cezaevinde Kaldı! Amerikan Filmlerine Konu Olacak Olay Stüdyoda Yaşandı! Müge Anlı Bile “Bunun Filmi Çekilir” Dedi…

ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Müge Anlı işle Tatlı Sert programında ele alınan konu gündeme bomba gibi düştü. 8 ay boyunca annesini öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde kalan kadının suçsuz olduğu tam 8 ay sonra ortaya çıktı. Annesinin kayıp olduğunu düşünerek geldiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.