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- 23 Şub 2021 - 15:09 G: 23 Şub 2021 - 15:19

Müge Anlı’da Annesini Öldürmekten Tam 8 Ay Boyunca Cezaevinde Kaldı! Amerikan Filmlerine Konu Olacak Olay Stüdyoda Yaşandı! Müge Anlı Bile “Bunun Filmi Çekilir” Dedi…

ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Müge Anlı işle Tatlı Sert programında ele alınan konu gündeme bomba gibi düştü. 8 ay boyunca annesini öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde kalan kadının suçsuz olduğu tam 8 ay sonra ortaya çıktı. Annesinin kayıp olduğunu düşünerek geldiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sürekli çelişkili ifadeler veren Hatice Hanım’ın açıklamaları şok etmişti. Annesinden haber alamayınca hastanelerde kimliklerini araştıran Hatice Hanım, Müge Anlı’dan yardım istemişti. Evinde ölü fare kokusu aldığını dile getiren Hatice Hanım özellikle koltuktan geldiğini dile getirmişti. Çekyatı inceledikten sonra annesinin cansız bedenini bohçaya sarılmış şekilde görmüştü.

Annesinin cesedi gördükten sonra büyük bir şoka uğrayan zavallı kadın, annesinin kaybolmasından beri o koltuğun üzerinde uyuduğunu dile getirince milyonlar şok olmuştu. Annesinin cesedi üzerinde günlerce uyuyan kadın, ilk gördüğünde çığlıklar içinde polisi aramıştı. Evinde inceleme başlatan polis ekipleriyse zavallı kadının sık sık çelişkili ifade vermesinden dolayı tutuklamıştı.

23 Şub 2021 - 15:09 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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