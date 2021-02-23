Denizlispor'da Gözler Beşiktaş Maçında! Hazırlıklar Tam Gaz!
Denizlispor Beşiktaş karşısında galibiyet almak istiyor. Beşiktaş maçı hazırlıkları tam hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktik çalıştı.
Çift kale maçla tamamlanan antrenmana tedavisi sona eren Hadi Sacko katılırken, tedavileri devam eden Veton Tusha ve Özgür Çek, bireysel antrenörler eşliğinde idman yaptı.
Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Recep Niyaz ile Ahmad Yasin'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.