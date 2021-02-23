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- 23 Şub 2021 - 18:09 G: 23 Şub 2021 - 18:20

İbo Show'un Konuğu Twitter'ın Virali Oldu! Bir Anda Sosyal Medyanın Yeni İsmi Oldu! Tekrar Gelsin Hatta İbo Show'un Sunucusu Olsun Diyenler Var! Neler Oluyor?

Her hafta birbirinden farklı konukları ağırlayan İbo Show programında bu hafta Latif Erdoğan’ın enerji dolu anları sosyal medyaya damgasını vurdu. Bir yandan türkü söyleyip diğer yandan dans etmesi hem stüdyodakilere hem de ekran başındakilere neşeli anlar yaşattı. Adeta stüdyonun dumanını attıran Latif Doğan, gösterdiği performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Star TV’nin vazgeçilmez programı İbo Show, her hafta birbirinden farklı konukları ağırlamaya devam ediyor. Programın son konuklarından Latif Doğan’ın enerjisi sosyal medyada viral olurken gündemden düşmeyen isimler arasında yer aldı. 54 yaşında hiperaktif bir kişiliği ile adeta stüdyoyu ayağa kaldıran Doğan’a sosyal medyada binlerce yorum geldi.

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi olan Latif Doğan, İbo Show programında gösterdiği enerjisiyle binlerce yorum aldı. Bir izleyici Latif Doğan’ın Flash TV günlerini yaşattığı için teşekkür ederken bir diğer izleyici de Pandemi günlerinde böyle bir enerjinin kendisine de lazım olduğunu söyleyerek yorumlara neşe kattı.

23 Şub 2021 - 18:09 Ankara- Magazin

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