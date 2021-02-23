Haberler Ankara Haberler Ankara
- 23 Şub 2021 - 18:49 G: 23 Şub 2021 - 19:03

Demet Akalın’dan Üzerinde Asgari Ücret Taşımaya Başladı! Beyonce İle Yarışa Girdi, Kazanan İsim Belli Oldu! Sosyal Medyadansa Tepkiler Giderek Büyüyor!

Ekranların en sevilen gündüz programının sunuculuğunu yapan Demet Akalın, giydiği kıyafet ile servet taşıdı. Beyonce ile yarışa girdi kazanan isimse belli oldu. Ekranların en sevilen programlarında sunuculuk yapan Demet Akalın kısa bir süre önce koronavirüs hastalığını atlatmış ve yeniden ekranlara dün itibariyle dönmüştü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin sayfalarında yerini alan Demet Akalın gündeme bu seferde giydiği kıyafetlerle düştü. Güzel popçu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında giydiği kıyafetlerle binlerce yorum aldı. Sevilen popçunun yaptığı açıklamalar ise her şekilde olay olmaya devam ediyor.

Türkiye’de magazin denilince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Demet Akalın, kısa bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını dile getirmişti. Uludağ’a eşi Okan Kurt’la birlikte kayak yapmaya giden Demet Akalın’ın önce eşi koronavirüse yakalanmış, daha sonra kendisi de koronavirüse yakalanmıştı.

23 Şub 2021 - 18:49 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbo Show'un Konuğu Twitter'ın Virali Oldu! Bir Anda Sosyal Medyanın Yeni İsmi Oldu! Tekrar Gelsin Hatta İbo Show'un Sunucusu Olsun Diyenler Var! Neler Oluyor? mask
İbo Show'un Konuğu Twitter'ın Virali Oldu! Bir Anda Sosyal Medyanın Yeni İsmi Oldu! Tekrar Gelsin Hatta İbo Show'un Sunucusu Olsun Diyenler Var! Neler Oluyor?
Kırmızı Oda Dizisinin Kumru’su Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etkisi Yarattı! Yıllardır Ekranlarda Fakat Kimse Bu Detayı Bilmiyor! Meğer Aslıhan Gürbüz… mask
Kırmızı Oda Dizisinin Kumru’su Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etkisi Yarattı! Yıllardır Ekranlarda Fakat Kimse Bu Detayı Bilmiyor! Meğer Aslıhan Gürbüz…
Survivor Adasından Nikah Masasına! Düğün Tarihlerini Açıkladı, “Eşi Benzeri Olmayacak” Dedi! Çıtayı Yükseltiyor! “Rüyalarında Görürler Ancak!” mask
Survivor Adasından Nikah Masasına! Düğün Tarihlerini Açıkladı, “Eşi Benzeri Olmayacak” Dedi! Çıtayı Yükseltiyor! “Rüyalarında Görürler Ancak!”
Demet Akalın’dan İtiraf Niteliğinde Açıklama! Bu Sözleri Çok Konuşulacak! Tüm İddialara Yanıtını Verdi! “Resmen Yargı Dağıttı” mask
Demet Akalın’dan İtiraf Niteliğinde Açıklama! Bu Sözleri Çok Konuşulacak! Tüm İddialara Yanıtını Verdi! “Resmen Yargı Dağıttı”
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Şoku! Kavga İddialarının Aslı Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Gerçek Çok Başkaymış! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Şoku! Kavga İddialarının Aslı Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Gerçek Çok Başkaymış! Neler Oluyor?
İbo Show Sevenlere Müjde Üzerine Müjde! İbrahim Tatlıses Öyle Bir Şey Yaptı Sevenleri Bu Jeste Bayıldı! Tam Tamına 500 Kilo… mask
İbo Show Sevenlere Müjde Üzerine Müjde! İbrahim Tatlıses Öyle Bir Şey Yaptı Sevenleri Bu Jeste Bayıldı! Tam Tamına 500 Kilo…
Mehmet Ali Erbil Paylaştığı Gibi Etkileşim Aldı! Değişimini Duyurdu, Milyonlar Sevinç Çığlıkları Attı! Efsane Geri Döndü! Meğer Yasmin Erbil’le Beraber… mask
Mehmet Ali Erbil Paylaştığı Gibi Etkileşim Aldı! Değişimini Duyurdu, Milyonlar Sevinç Çığlıkları Attı! Efsane Geri Döndü! Meğer Yasmin Erbil’le Beraber…
Demet Akalın Survivor Adasına Elini Attı, İşler Karıştı! Çağrı Hakkında Ne Paylaştı? Artık Her Şey Değişecek! mask
Demet Akalın Survivor Adasına Elini Attı, İşler Karıştı! Çağrı Hakkında Ne Paylaştı? Artık Her Şey Değişecek!
Hande Erçel Aşkını Resmen Haykırdı! Herkes Kerem Bürsin Sandı Ama Erçel Yanılttı! Yeni Aşka Yelken Mi Açıyor? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor… mask
Hande Erçel Aşkını Resmen Haykırdı! Herkes Kerem Bürsin Sandı Ama Erçel Yanılttı! Yeni Aşka Yelken Mi Açıyor? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor…
Merve Boluğur’un Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! Deriyi Giydi, Fiziğiyle Olay Oldu! mask
Merve Boluğur’un Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! Deriyi Giydi, Fiziğiyle Olay Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Netflix Duyurdu! O Dizi 7 Mayıs'ta Ekranlarda! mask
Netflix Duyurdu! O Dizi 7 Mayıs'ta Ekranlarda!
Ümitcan Uygun'a Bir Kötü Haber Daha! 10 Yıl'a Kadar Hapis! mask
Ümitcan Uygun'a Bir Kötü Haber Daha! 10 Yıl'a Kadar Hapis!
İbo Show'un Konuğu Twitter'ın Virali Oldu! Bir Anda Sosyal Medyanın Yeni İsmi Oldu! Tekrar Gelsin Hatta İbo Show'un Sunucusu Olsun Diyenler Var! Neler Oluyor? mask
İbo Show'un Konuğu Twitter'ın Virali Oldu! Bir Anda Sosyal Medyanın Yeni İsmi Oldu! Tekrar Gelsin Hatta İbo Show'un Sunucusu Olsun Diyenler Var! Neler Oluyor?
Toyota Geleceği İnşa Ediyor! Akıllı Dünya Bu Şehir'de Olacak! mask
Toyota Geleceği İnşa Ediyor! Akıllı Dünya Bu Şehir'de Olacak!
Koronavirüs'e Rağmen Büyüme! MediaMarkt'dan Başarı! mask
Koronavirüs'e Rağmen Büyüme! MediaMarkt'dan Başarı!
Özhaseki'den Düzeltme Geldi! "Her Bir Oyun Kutsal Olduğuna İnanıyorum!" mask
Özhaseki'den Düzeltme Geldi! "Her Bir Oyun Kutsal Olduğuna İnanıyorum!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL