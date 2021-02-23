Demet Akalın’dan Üzerinde Asgari Ücret Taşımaya Başladı! Beyonce İle Yarışa Girdi, Kazanan İsim Belli Oldu! Sosyal Medyadansa Tepkiler Giderek Büyüyor!
Ekranların en sevilen gündüz programının sunuculuğunu yapan Demet Akalın, giydiği kıyafet ile servet taşıdı. Beyonce ile yarışa girdi kazanan isimse belli oldu. Ekranların en sevilen programlarında sunuculuk yapan Demet Akalın kısa bir süre önce koronavirüs hastalığını atlatmış ve yeniden ekranlara dün itibariyle dönmüştü.
Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin sayfalarında yerini alan Demet Akalın gündeme bu seferde giydiği kıyafetlerle düştü. Güzel popçu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında giydiği kıyafetlerle binlerce yorum aldı. Sevilen popçunun yaptığı açıklamalar ise her şekilde olay olmaya devam ediyor.
Türkiye’de magazin denilince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Demet Akalın, kısa bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını dile getirmişti. Uludağ’a eşi Okan Kurt’la birlikte kayak yapmaya giden Demet Akalın’ın önce eşi koronavirüse yakalanmış, daha sonra kendisi de koronavirüse yakalanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.