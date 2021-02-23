Demet Akalın’dan Üzerinde Asgari Ücret Taşımaya Başladı! Beyonce İle Yarışa Girdi, Kazanan İsim Belli Oldu! Sosyal Medyadansa Tepkiler Giderek Büyüyor!

Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin sayfalarında yerini alan Demet Akalın gündeme bu seferde giydiği kıyafetlerle düştü. Güzel popçu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında giydiği kıyafetlerle binlerce yorum aldı. Sevilen popçunun yaptığı açıklamalar ise her şekilde olay olmaya devam ediyor.

Türkiye’de magazin denilince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Demet Akalın, kısa bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını dile getirmişti. Uludağ’a eşi Okan Kurt’la birlikte kayak yapmaya giden Demet Akalın’ın önce eşi koronavirüse yakalanmış, daha sonra kendisi de koronavirüse yakalanmıştı.