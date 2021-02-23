Alişan’ın Eşinden Şok Paylaşım! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Sosyal Medyanın Diline Düştü! Kimi Çok Sevdi Kimi Takipten Çıktı! Neler Oluyor?

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yerini alan Buse Varol’sa hem sosyal hayatından hem de Alişan’la olan aktivitelerinden paylaşımlar yaparak takipçilerinin beğenisine sunuyor. Sevilen ismin son yaptırdığı şey ise sosyal medyanın diline düştü. Birçok takipçisi yaptığını çok severken birçok takipçisi de bu yaptırdığını beğenmedi.

Eliz’in doğumundan hemen sonra oldukça zayıf ve fit duran Buse Varol binlerce beğeni almıştı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu yapan eşi ise Eliz’in doğumundan hemen sonra eşine 563 bin lira değerinde bir pırlanta almış ve bu olay günlerce konuşulmuştu. “O bana iki tane evlat verdi” sözleriyle açıklama yapan Alişan ise aldığı pırlantadan daha çok konuşulmuştu.