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- 23 Şub 2021 - 21:08 G: 23 Şub 2021 - 21:22

Alişan’ın Eşinden Şok Paylaşım! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Sosyal Medyanın Diline Düştü! Kimi Çok Sevdi Kimi Takipten Çıktı! Neler Oluyor?

Magazin dünyasın en beğenilen çiftleri arasında yerini alan Alişan ve Buse Varol çifti, örnek çiftler arasında olmaya devam ediyor. 2018 yılında dünya evine giren çift 2019 yılının Şubat ayında oğullarını kucaklarına almış ve anne baba olmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde kızları Eliz’i dünyaya getiren Buse Varol ise doğum kilolarından hızlı kurtulmuş ve sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yerini alan Buse Varol’sa hem sosyal hayatından hem de Alişan’la olan aktivitelerinden paylaşımlar yaparak takipçilerinin beğenisine sunuyor. Sevilen ismin son yaptırdığı şey ise sosyal medyanın diline düştü. Birçok takipçisi yaptığını çok severken birçok takipçisi de bu yaptırdığını beğenmedi.

Eliz’in doğumundan hemen sonra oldukça zayıf ve fit duran Buse Varol binlerce beğeni almıştı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu yapan eşi ise Eliz’in doğumundan hemen sonra eşine 563 bin lira değerinde bir pırlanta almış ve bu olay günlerce konuşulmuştu. “O bana iki tane evlat verdi” sözleriyle açıklama yapan Alişan ise aldığı pırlantadan daha çok konuşulmuştu.

23 Şub 2021 - 21:08 Ankara- Magazin

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