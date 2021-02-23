Çağla Şikel’in Programında İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! Yer Çekimine Meydan Okundu Görenler Hayretler İçerisinde Kaldı! Canlı Yayında…

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Saat 11.00’da başlayan programda yaşanan akrobasi hareketler ise seyircilerin nefeslerini tutmasına neden oldu. Yürekleri ağızlara getiren hareketler yapan Çağla Şikel, kah oldu oldu yerde saçlarını sürüdü, kah oldu havada amuda kalktı. Sevilerek izlenene programda yaşanılanlar elbette bir bilir kişi tarafından onaylanarak yapılmıştı.

Keyifli anlar yaşayan Çağla Şikel ise bu anları sevenleriyle programı yardımıyla buluşturdu. Her bölümde büyük bir özen gösteren Çağla Şikel yürekleri ağızlara getirdi. Adeta yer çekimine meydan okuyan Çağla Şikel’in programında bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşanamamıştı. Tavandan aşağı sarkıtılan bir ip sayesinde havada asılı kalan Çağla Şikel sevenlerine büyük bir şok yaşattı.