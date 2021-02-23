Çağla Şikel’in Programında İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! Yer Çekimine Meydan Okundu Görenler Hayretler İçerisinde Kaldı! Canlı Yayında…
FOX TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Çağla Şikel ile Yeni Bir Gün programı sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen sevilen program ise saatler 11.00’ı gösterdiğinde başlayan programa birbirinden farklı konuklar ağırlanıyor ve izleyenlerin daha keyifli bir sabah yaşaması sağlanıyor.
O Anları İzlemek İçin Tıklayınız!
Saat 11.00’da başlayan programda yaşanan akrobasi hareketler ise seyircilerin nefeslerini tutmasına neden oldu. Yürekleri ağızlara getiren hareketler yapan Çağla Şikel, kah oldu oldu yerde saçlarını sürüdü, kah oldu havada amuda kalktı. Sevilerek izlenene programda yaşanılanlar elbette bir bilir kişi tarafından onaylanarak yapılmıştı.
Keyifli anlar yaşayan Çağla Şikel ise bu anları sevenleriyle programı yardımıyla buluşturdu. Her bölümde büyük bir özen gösteren Çağla Şikel yürekleri ağızlara getirdi. Adeta yer çekimine meydan okuyan Çağla Şikel’in programında bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşanamamıştı. Tavandan aşağı sarkıtılan bir ip sayesinde havada asılı kalan Çağla Şikel sevenlerine büyük bir şok yaşattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.