24 Şub 2021 - 13:02 Güncelleme: 24 Şub 2021 - 13:03
Altın Fiyatlarında Yatırımcılar Yükseliş Hareketlerini Bekliyor! Bugün Güncel Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Altın fiyatlarında yatırımcıların endişeli bekleyişi devam ediyor. İşte güncel altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 416,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.764,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.