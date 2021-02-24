Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Şub 2021 - 13:02 G: 24 Şub 2021 - 13:03

Altın Fiyatlarında Yatırımcılar Yükseliş Hareketlerini Bekliyor! Bugün Güncel Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatlarında yatırımcıların endişeli bekleyişi devam ediyor. İşte güncel altın fiyatları...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 416,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.764,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

24 Şub 2021 - 13:02 AA İstanbul- Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Dünya Piyasalarında Belirsizlik! Dalgalı Seyir Devam Ediyor! mask
Dünya Piyasalarında Belirsizlik! Dalgalı Seyir Devam Ediyor!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Her Bir Oyun Kutsal Olduğuna İnanıyorum!" mask
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Her Bir Oyun Kutsal Olduğuna İnanıyorum!"
Müge Anlı Güldane Biçer Eşi Tarafından Mı Öldürüldü? mask
Müge Anlı Güldane Biçer Eşi Tarafından Mı Öldürüldü?
Bitcoin Nedir, Nasıl Paraya Çevrilir? Bitcoin İlk Çıktığında Kaç TL İdi? mask
Bitcoin Nedir, Nasıl Paraya Çevrilir? Bitcoin İlk Çıktığında Kaç TL İdi?
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Kalkıyor Mu? 65 Yaş Üstü Yasak Ne Zaman Kalkıyor? mask
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Kalkıyor Mu? 65 Yaş Üstü Yasak Ne Zaman Kalkıyor?
DHMİ'den Esnafa Destek! Kira İndirimi Geldi! mask
DHMİ'den Esnafa Destek! Kira İndirimi Geldi!
Akar'dan Açıklama Geldi! "Kurallar Çerçevesinde Gerekli Karşılık Verildi!" mask
Akar'dan Açıklama Geldi! "Kurallar Çerçevesinde Gerekli Karşılık Verildi!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması: "Yoğun Gayret Sarf Ediyoruz!" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması: "Yoğun Gayret Sarf Ediyoruz!"
Yunan Jetleri Yine Rahat Durmadı! Taciz Fişeği Attılar! mask
Yunan Jetleri Yine Rahat Durmadı! Taciz Fişeği Attılar!
Beşiktaşlı Futbolcu Şampiyonluk Konusunda İddialı! "İnancım Tam!" mask
Beşiktaşlı Futbolcu Şampiyonluk Konusunda İddialı! "İnancım Tam!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Avrupa Birliğinde Aşı Krizi! AstraZeneca'dan Yalanlama Geldi! mask
Avrupa Birliğinde Aşı Krizi! AstraZeneca'dan Yalanlama Geldi!
Türkçenin Adresi Çankaya mask
Türkçenin Adresi Çankaya
Serenay Sarıkaya'nın 3 Parmağında 17 Asgari Ücret! Aman Dikkat! Dudaklarınız Uçuktan Fenalaşabilir! Tam Tamına... mask
Serenay Sarıkaya'nın 3 Parmağında 17 Asgari Ücret! Aman Dikkat! Dudaklarınız Uçuktan Fenalaşabilir! Tam Tamına...
Masterchef Emir'den İtiraf Niteliğinde Açıklama! Paraya Para Demeyecek, Tomar Tomar Kazanacak! Yeni Projesi Çok Canlar Yakacak! mask
Masterchef Emir'den İtiraf Niteliğinde Açıklama! Paraya Para Demeyecek, Tomar Tomar Kazanacak! Yeni Projesi Çok Canlar Yakacak!
Geçmeyen Yara İzlerine Dikkat ! mask
Geçmeyen Yara İzlerine Dikkat !
Survivor’da O İsmin Bu Halini Hiç Görmediniz! Ada'da Acun'dan Bile İltifat Almıştı ama Bu Hali Şok Etkisi Yarattı! Burun, Göz... "Bambaşka Birisi!" mask
Survivor’da O İsmin Bu Halini Hiç Görmediniz! Ada'da Acun'dan Bile İltifat Almıştı ama Bu Hali Şok Etkisi Yarattı! Burun, Göz... "Bambaşka Birisi!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL