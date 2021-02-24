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- 24 Şub 2021 - 13:01 G: 24 Şub 2021 - 13:09

Yasak Elma Dizisine RTÜK'ten Hamle! Aile Yapısına Aykırı Denildi, 10 Bin Kere RTÜK'e Şikayet Edildiği Ortaya Çıktı! Ceza mı Kesecek, Final mi Yapacak?

Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade’nin başrollere hayat verdiği Yasak Elma dizisi yayın hayatında hızlı geçişler sağlıyor ve tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin yayımlanan son bölümünde ortaya çıkan sahne, akıllara durgunluk verdi. Milyonlarca kişi Çağatay ve Cansu arasında geçen olayın ardından RTÜK’e ardı arkası kesilmeyen şikayetlerde bulunduklarını ifade etti. Yasak Elma için verilecek olan karar ise ya ceza ya da final…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yayınladığı her bölümünde ekranlarda yankı uyandırmaya devam eden Yasak Elma, son zamanlarda kadroya Cansu’nun da katılmasıyla beraber çok farklı bir boyuta taşındı. Milyonlarca kişi Yıldız’ın kaderinin hep ‘aldatılmak’ olduğunu ifade ederek üzüntülerine engel olamadı. Yasak Elma’nın yayınlanan yeni bölümünde ise Cansu, köze dönmüş olan o yaşanılanı yeniden alevlendirdi. Ekranlara gelen sahnenin ardından seyirci şikayetlerde bulundu.

Her fırsatta Yıldız’ın yanına giden ve ona karşı iki yüzlü davranan Cansu, Yasak Elma’nın yeni bölümünde akşam yemeğine Çağatay ve ailesinin evine gitti. Daha sonra Çağatay’ın dışarı çıktığını gören ve bu durumu fırsat olarak kollayan Cansu, atağa geçti. Arabasından telefonunu alan Çağatay ise karşısında Cansu’yu görünce şaşkınlığına engel olamadı. Fakat Cansu’nun son hamlesi her şeyi yerle bir etti.

24 Şub 2021 - 13:01 Ankara- Dizi Haberleri

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