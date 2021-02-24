İbo Show’un Rakibinden Şok Hamle! Öyle Bir Taktik Uyguladı Ki, Yapımcısı Bile Şok Olacak! Kısayolu Buldu, Kitleyi Topladı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarında Perşembe gününün yayın akışına katılacak olan Şarkılar Bizi Söyler, yayınladığı ilk fragmanıyla beraber gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Son zamanlarda programa dair çıkan haberler, “İbo Show’a rakip geliyor! Reyting savaşı başladı!” ifadelerine yer veriyorlardı. Bu olayın ardından seyirci ise programın izlenim elde edip edemeyeceğini merak etmeye başladı. Şarkılar Bizi Söyler programının fragmanı ise tüm dengeleri değiştirdi.

Sanat camiasının başarılı ses sanatçılarından olan Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunda olacak olan Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programının başlamasına günler değil sadece saatler kaldı. Milyonlarca kişi programın İbo Show’a etkisini merak ediyor ve reyting tablosunda en çok oranı kazanacak olan programın hangisi olacağı hakkında tahminlerde bulunuyordu. Şarkılar Bizi Söyler’in yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise her şeyin ortaya çıkmasına neden oldu.