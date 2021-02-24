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- 24 Şub 2021 - 17:56 G: 24 Şub 2021 - 18:21

Hande Erçel 11 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! "Kadın Dolabını Satsa Yeni Bir Ev Alır!"

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Hande Erçel, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla beraber gündemde deprem etkisi yaratmaya devam ediyor. Lakin son zamanlarda giydiği kıyafetlerle gündemde olan ünlü oyuncu yeniden aynı konudan gündeme geldi. Milyonlarca kişi Erçel’in giydiği kıyafetlerin pahalı olması karşısında sitemlerine engel olamadı. Kırmızı takımının fiyatı ise akıllara durgunluk verdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, son zamanların en gözde isimleri arasında ilk sırada yer alıyor. Giydiği her kıyafetle gündem olan oyuncunun kırmızı takımının değeri ortaya çıktı. O takımın fiyatını duyanlar ise şaşkınlığına engel olamadı. Sosyal medya kullanıcılarından Hande Erçel’e ardı arkası kesilmeyen mesajlar geldi.

Son dönemin en popüler oyuncusu olan Hande Erçel, sosyal medya hesabında sık sık paylaşımlar yapıyor ve tarzıyla gündemde deprem etkisi yaratıyor. Ünlü oyuncunun her haline takipçilerinden ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorum gelirken, Hande Erçel’in uzun bir süre önce giydiği kırmızı takımı gündemde deprem etkisi yaratmıştı. O takımın değeri ise dudakları uçuklattı.

24 Şub 2021 - 17:56 Ankara- Magazin

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