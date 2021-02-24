Hande Erçel 11 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! "Kadın Dolabını Satsa Yeni Bir Ev Alır!"

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, son zamanların en gözde isimleri arasında ilk sırada yer alıyor. Giydiği her kıyafetle gündem olan oyuncunun kırmızı takımının değeri ortaya çıktı. O takımın fiyatını duyanlar ise şaşkınlığına engel olamadı. Sosyal medya kullanıcılarından Hande Erçel’e ardı arkası kesilmeyen mesajlar geldi.

Son dönemin en popüler oyuncusu olan Hande Erçel, sosyal medya hesabında sık sık paylaşımlar yapıyor ve tarzıyla gündemde deprem etkisi yaratıyor. Ünlü oyuncunun her haline takipçilerinden ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorum gelirken, Hande Erçel’in uzun bir süre önce giydiği kırmızı takımı gündemde deprem etkisi yaratmıştı. O takımın değeri ise dudakları uçuklattı.