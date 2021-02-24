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- 24 Şub 2021 - 18:18 G: 24 Şub 2021 - 18:22

Çukur'da Vartolu Yamaç'tan Hayatının Dayağını Yedi! Yamaç Resmen Evire Çevire Dövdü! O Sahne...

Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur dizisi yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Son zamanlarda dizide yaşanan olaylar seyircinin aklını karıştırmış ve herkes neler olduğunu anlamaya çalışmıştı. Tabi ki bu durumda en büyük etken dizide ileri bir tarihe gidilmesi oldu. Lakin Çukur’un yeni bölümünde öyle bir sahne yayınlandı ki milyonlar büyük bir şok yaşadı. Yamaç, Vartolu’yu karşısına alarak resmen hayatının dayağını attı. Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Necip Memili ve Damla Sönmez gibi ısta oyuncuların yer aldığı Çukur dizisi, son bölümünde ekranlarda adeta sarsıntı yaşanmasına neden oldu. Yamaç ve Vartolu’nun sohbeti sonrasında adeta iki düşmanın yüzleşmesine dönüştü. Yamaç’ın Vartolu’ya karşı hamlesi ise akılları hallaç pamuğuna çevirdi.

Bilindiği üzere Kulkan Erdenet tarafından Afganistan’a kaçırılan ve uzun süre son derece acı verici işkencelere tabii tutulduğu düşünülen Yamaç, Çukur’un yayınlanan yeni bölümünde beklenmedik bir davranış sergiledi. Can ciğer olduğu Vartolu’yla beraber yürüyüş yapan ve sohbet eden Yamaç, o hareketin ardından sinirlerine engel olamadı ve Vartolu’ya resmen saldırdı. Seyirci neler olduğunu anlamaya çalışırken şaşkınlığını da üzerinden atamadı.

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24 Şub 2021 - 18:18 Ankara- Dizi Haberleri

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