Kerem Bürsin Ortada mı Kaldı? Aynen Aynen Bitti, Sıra Sen Çal Kapımı Dizisine Geldi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok takip edilen isimlerinden birisi olan Kerem Bürsin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla beraber gündemde deprem etkisi yaratmaya devam ediyor. Yakışıklılığı ve başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Bürsin hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun BluTv’de yayımlanan dizisi Aynen Aynen bitti. Sıra Sen Çal Kapımı dizisine gelince işler karıştı. Kerem Bürsin’in ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin, dizide elde ettiği başarısıyla beraber gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Hatta öyle ki ünlü oyuncunun dizideki partneri Hande Erçel’le aşk yaşadığı da son zamanlarda sık sık iddia ediliyor. Bunun yanı sıra Kerem Bürsin’in Aynen Aynen dizisinin bitmesinin ardından tüm gözler Sen Çal Kapımı dizisine çevrildi.