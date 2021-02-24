Kerem Bürsin Ortada mı Kaldı? Aynen Aynen Bitti, Sıra Sen Çal Kapımı Dizisine Geldi! Neler Oluyor?
Hem Sen Çal Kapımı hem de Aynen Aynen dizisinde başrollere hayat veren Kerem Bürsin, sosyal medyanın en gözde erkek oyuncuları arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun her paylaşımına anında etkileşim giderken milyonlarca kişi o paylaşımları beğeni yağmuruna tutuyor. Fakat Kerem Bürsin’den kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun Aynen Aynen dizisinin bittiği resmen açıklandı. Şimdi ise Sen Çal Kapımı dizisine veda edecek. Neler oluyor?
Son zamanların en çok takip edilen isimlerinden birisi olan Kerem Bürsin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla beraber gündemde deprem etkisi yaratmaya devam ediyor. Yakışıklılığı ve başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Bürsin hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun BluTv’de yayımlanan dizisi Aynen Aynen bitti. Sıra Sen Çal Kapımı dizisine gelince işler karıştı. Kerem Bürsin’in ne yapacağı ise merak konusu oldu.
Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin, dizide elde ettiği başarısıyla beraber gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Hatta öyle ki ünlü oyuncunun dizideki partneri Hande Erçel’le aşk yaşadığı da son zamanlarda sık sık iddia ediliyor. Bunun yanı sıra Kerem Bürsin’in Aynen Aynen dizisinin bitmesinin ardından tüm gözler Sen Çal Kapımı dizisine çevrildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.