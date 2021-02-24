Neslihan Atagül’den Şok Paylaşım! Sefirin Kızı Dizisinden Ayrılmıştı, Son Hali Milyonları Şaşırttı! Yeni Projesiyle İlke İmza Attı…
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Uzun süre önce geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Atagül, sevenlerini büyük bir korkunun içerisine sürüklemişti. Fakat oyununun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Milyonlarca kişi Neslihan Atagül’ün bir ilke imza attığı o projesini merak etmeye başladı.
Sefirin Kızı dizisinde başrole hayat veren Neslihan Atagül, sağlık sorunlarının nüksetmesinin ardından kadroya veda etmiş ve bu durum sevenlerini olumsuz etkilemişti. Fakat ünlü oyuncunun ekranlardan ayrılması popülerliği açısından bir şey kaybetmesine neden olmadı. Son derece zorlu bir süreçten geçen Neslihan Atagül’ün son paylaşımları gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları Atagül’ün o halini konuşmaya başladı.
Geçirdiği bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle ekranlara kısa bir süre ara veren Neslihan Atagül, evinde dinlenmek istediğini ve sonrasında yeni projelerle ekranlara döneceğini ifade etmişti. Ünlü oyuncudan hamle gecikmedi. Atagül’ün son halini görenler şaşkınlığına engel olamazken, yer aldığı o projede bir ilke imza atan oyuncu, gündemde adeta yankı uyandırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.