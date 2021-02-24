Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Şub 2021 - 20:54 G: 24 Şub 2021 - 21:00

Neslihan Atagül’den Şok Paylaşım! Sefirin Kızı Dizisinden Ayrılmıştı, Son Hali Milyonları Şaşırttı! Yeni Projesiyle İlke İmza Attı…

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Uzun süre önce geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Atagül, sevenlerini büyük bir korkunun içerisine sürüklemişti. Fakat oyununun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Milyonlarca kişi Neslihan Atagül’ün bir ilke imza attığı o projesini merak etmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sefirin Kızı dizisinde başrole hayat veren Neslihan Atagül, sağlık sorunlarının nüksetmesinin ardından kadroya veda etmiş ve bu durum sevenlerini olumsuz etkilemişti. Fakat ünlü oyuncunun ekranlardan ayrılması popülerliği açısından bir şey kaybetmesine neden olmadı. Son derece zorlu bir süreçten geçen Neslihan Atagül’ün son paylaşımları gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları Atagül’ün o halini konuşmaya başladı.

Geçirdiği bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle ekranlara kısa bir süre ara veren Neslihan Atagül, evinde dinlenmek istediğini ve sonrasında yeni projelerle ekranlara döneceğini ifade etmişti. Ünlü oyuncudan hamle gecikmedi. Atagül’ün son halini görenler şaşkınlığına engel olamazken, yer aldığı o projede bir ilke imza atan oyuncu, gündemde adeta yankı uyandırdı.

24 Şub 2021 - 20:54 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kerem Bürsin Ortada mı Kaldı? Aynen Aynen Bitti, Sıra Sen Çal Kapımı Dizisine Geldi! Neler Oluyor? mask
Kerem Bürsin Ortada mı Kaldı? Aynen Aynen Bitti, Sıra Sen Çal Kapımı Dizisine Geldi! Neler Oluyor?
Demet Akalın'ın Kocasına Hitabı Milyonları Şoka Soktu! İzleyenler Dondu Kaldı, Ne Diyeceklerini Bilemediler! mask
Demet Akalın'ın Kocasına Hitabı Milyonları Şoka Soktu! İzleyenler Dondu Kaldı, Ne Diyeceklerini Bilemediler!
Hande Erçel 11 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! "Kadın Dolabını Satsa Yeni Bir Ev Alır!" mask
Hande Erçel 11 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! "Kadın Dolabını Satsa Yeni Bir Ev Alır!"
Serdar Ortaç Müzik Sektörünü Bıraktı Mı? Reklam Filmi Anlaşmasını İmzaladı, Paraya Para Demeyecek! Artık Konumu Çok Farklı... mask
Serdar Ortaç Müzik Sektörünü Bıraktı Mı? Reklam Filmi Anlaşmasını İmzaladı, Paraya Para Demeyecek! Artık Konumu Çok Farklı...
İbo Show'un O Konuğunun Takdire Şayan Hareketi Ayakta Alkışlandı! Kimse Bu Hamlenin Anlamını Bilmiyor Ama Öğrenince Gurur Duyuyor! Meğer O İsim... mask
İbo Show'un O Konuğunun Takdire Şayan Hareketi Ayakta Alkışlandı! Kimse Bu Hamlenin Anlamını Bilmiyor Ama Öğrenince Gurur Duyuyor! Meğer O İsim...
Esra Erol'un Estetiksiz Halleri Ortaya Çıkınca Şok Etkisi Yarattı! Milyonlarca Kişi Ne Olduğunu Anlayamadı! Eskisinden Eser Yok! mask
Esra Erol'un Estetiksiz Halleri Ortaya Çıkınca Şok Etkisi Yarattı! Milyonlarca Kişi Ne Olduğunu Anlayamadı! Eskisinden Eser Yok!
Hande Erçel Hakkında Ortaya Çıkan O Gerçek Soğuk Duş Etkisi Yarattı! Milyonlarca Kişi Hayranı Fakat 19 Milyonun Bundan Haberi Yok! Meğer Hande Erçel... mask
Hande Erçel Hakkında Ortaya Çıkan O Gerçek Soğuk Duş Etkisi Yarattı! Milyonlarca Kişi Hayranı Fakat 19 Milyonun Bundan Haberi Yok! Meğer Hande Erçel...
Yıldız Tilbe'den Büyük Rest! Tüm Taklitçilerini Kınadı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Artık Devran Değişecek! mask
Yıldız Tilbe'den Büyük Rest! Tüm Taklitçilerini Kınadı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Artık Devran Değişecek!
Serenay Sarıkaya'nın 3 Parmağında 17 Asgari Ücret! Aman Dikkat! Dudaklarınız Uçuktan Fenalaşabilir! Tam Tamına... mask
Serenay Sarıkaya'nın 3 Parmağında 17 Asgari Ücret! Aman Dikkat! Dudaklarınız Uçuktan Fenalaşabilir! Tam Tamına...
Survivor’da O İsmin Bu Halini Hiç Görmediniz! Ada'da Acun'dan Bile İltifat Almıştı ama Bu Hali Şok Etkisi Yarattı! Burun, Göz... "Bambaşka Birisi!" mask
Survivor’da O İsmin Bu Halini Hiç Görmediniz! Ada'da Acun'dan Bile İltifat Almıştı ama Bu Hali Şok Etkisi Yarattı! Burun, Göz... "Bambaşka Birisi!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kerem Bürsin Ortada mı Kaldı? Aynen Aynen Bitti, Sıra Sen Çal Kapımı Dizisine Geldi! Neler Oluyor? mask
Kerem Bürsin Ortada mı Kaldı? Aynen Aynen Bitti, Sıra Sen Çal Kapımı Dizisine Geldi! Neler Oluyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Polat Alemdar'ından Hem İyi Hem De Kötü Haber! Kendi Kalemini Kendisi Kıracak! "Bu Böyle Devam Etmez!" mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Polat Alemdar'ından Hem İyi Hem De Kötü Haber! Kendi Kalemini Kendisi Kıracak! "Bu Böyle Devam Etmez!"
Masumlar Apartmanı Oyuncuları Her Bir Bölümde Cüzdanı Patlatıyorlar! Bir Ayda Servet Üzerine Servet Kazanıyorlar! Aman Dikkat Dudaklarınız Uçuklayabilir… mask
Masumlar Apartmanı Oyuncuları Her Bir Bölümde Cüzdanı Patlatıyorlar! Bir Ayda Servet Üzerine Servet Kazanıyorlar! Aman Dikkat Dudaklarınız Uçuklayabilir…
Müge Anlı'nın Hiç Bilinmeyen Torunu Ortaya Çıktı! Görenler Şaşıp Kalıyor! Kazak, Patik, Yelek Örenler Bile Var! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı'nın Hiç Bilinmeyen Torunu Ortaya Çıktı! Görenler Şaşıp Kalıyor! Kazak, Patik, Yelek Örenler Bile Var! Neler Oluyor?
Demet Akalın'ın Kocasına Hitabı Milyonları Şoka Soktu! İzleyenler Dondu Kaldı, Ne Diyeceklerini Bilemediler! mask
Demet Akalın'ın Kocasına Hitabı Milyonları Şoka Soktu! İzleyenler Dondu Kaldı, Ne Diyeceklerini Bilemediler!
Çukur'da Vartolu Yamaç'tan Hayatının Dayağını Yedi! Yamaç Resmen Evire Çevire Dövdü! O Sahne... mask
Çukur'da Vartolu Yamaç'tan Hayatının Dayağını Yedi! Yamaç Resmen Evire Çevire Dövdü! O Sahne...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL