Neslihan Atagül’den Şok Paylaşım! Sefirin Kızı Dizisinden Ayrılmıştı, Son Hali Milyonları Şaşırttı! Yeni Projesiyle İlke İmza Attı…

Sefirin Kızı dizisinde başrole hayat veren Neslihan Atagül, sağlık sorunlarının nüksetmesinin ardından kadroya veda etmiş ve bu durum sevenlerini olumsuz etkilemişti. Fakat ünlü oyuncunun ekranlardan ayrılması popülerliği açısından bir şey kaybetmesine neden olmadı. Son derece zorlu bir süreçten geçen Neslihan Atagül’ün son paylaşımları gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları Atagül’ün o halini konuşmaya başladı.

Geçirdiği bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle ekranlara kısa bir süre ara veren Neslihan Atagül, evinde dinlenmek istediğini ve sonrasında yeni projelerle ekranlara döneceğini ifade etmişti. Ünlü oyuncudan hamle gecikmedi. Atagül’ün son halini görenler şaşkınlığına engel olamazken, yer aldığı o projede bir ilke imza atan oyuncu, gündemde adeta yankı uyandırdı.