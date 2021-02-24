Masumlar Apartmanı Dizisindeki O Detay Seyirciyi Çıldırttı! Afişler ve Sinema Girişi Fiyasko Çıktı! Tepkiler Çığ Gibi…
TRT1 ekranlarında yayımlanan ve her yeni bölümüyle ekranlarda adeta deprem etkisi yaratan Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümünde ortaya çıkan sahneler seyirciyi hem güldürdü hem de sinir krizlerine soktu. Milyonlarca kişi Safiye ve Naci’nin dışarı çıkması karşısında sevinçlerine engel olamazken sinema girişi ve afişler akıllarda soru işaretine neden oldu. O sahnelere seyirciden yorum gecikmedi. Neler oluyor?
23. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı, milyonlar üzerinde büyük bir yankı uyandırdı. Safiye’nin dışarı çıkması uzun süredir seyircinin beklediği bir durumdu. Naci’nin ısrarına dayanamayan Safiye sonunda onun isteğini kabul etti ve beraber sinemaya gittiler. Lakin sinema binasının girişi ve içerideki afişler tüm dengeleri değiştirdi. Seyirci o sahnede neler olduğunu direk anladı.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollere hayat verdiği Masumlar Apartmanı dizisinde günden güne yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Binlerce kişi gündeme gelen sahneler karşısında şaşkınlığına engel olamazken Masumlar Apartmanı’nın son bölümü tüm dengeleri değiştirdi. Naci, Safiye’yle birlikte gittikleri sinema salonunda zor anlar yaşasa da Safiye bir ilke adım attı. Tepki çeken tek sahne ise afişler ve sinemanın girişi oldu.
24 Şub 2021 - 21:20 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.