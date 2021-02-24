Masumlar Apartmanı Dizisindeki O Detay Seyirciyi Çıldırttı! Afişler ve Sinema Girişi Fiyasko Çıktı! Tepkiler Çığ Gibi…

23. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı, milyonlar üzerinde büyük bir yankı uyandırdı. Safiye’nin dışarı çıkması uzun süredir seyircinin beklediği bir durumdu. Naci’nin ısrarına dayanamayan Safiye sonunda onun isteğini kabul etti ve beraber sinemaya gittiler. Lakin sinema binasının girişi ve içerideki afişler tüm dengeleri değiştirdi. Seyirci o sahnede neler olduğunu direk anladı.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollere hayat verdiği Masumlar Apartmanı dizisinde günden güne yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Binlerce kişi gündeme gelen sahneler karşısında şaşkınlığına engel olamazken Masumlar Apartmanı’nın son bölümü tüm dengeleri değiştirdi. Naci, Safiye’yle birlikte gittikleri sinema salonunda zor anlar yaşasa da Safiye bir ilke adım attı. Tepki çeken tek sahne ise afişler ve sinemanın girişi oldu.