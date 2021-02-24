Serenay Sarıkaya'dan Üstsüz Paylaşım! O Paylaştı, Milyonlar Beğeni Butonuna Bastı! "Aşık Olduk!"

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Serenay Sarıkaya, şimdilerde Maldivler tatilinde olmasıyla beraber gündemde sık sık yer alıyor. Ünlü oyuncu tarzından, takılarına, kaldığı otelden denizdeki hallerine kadar her şeyini sosyal medya takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yapan Serenay Sarıkaya, tüm dikkatleri üzerine çekti. O fotoğraf tıklanma rekoru kırdı.

Kaz Dağları’nda uzun bir süre tatil yapan ve oradan bir arsa alarak ev yaptırmayı düşünen Serenay Sarıkaya tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun bu fikri gündemde uzun soluklu yer alırken şimdilerde ise Maldivler tatilinden paylaştığı fotoğraflar gündemi adeta yerinden oynattı. Son derece kusursuz bir güzelliği ve fiziği olan Serenay Sarıkaya, üstsüz paylaşımıyla da herkesi kendisine büyüledi.