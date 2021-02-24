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- 24 Şub 2021 - 21:42 G: 24 Şub 2021 - 21:45

Serenay Sarıkaya'dan Üstsüz Paylaşım! O Paylaştı, Milyonlar Beğeni Butonuna Bastı! "Aşık Olduk!"

Magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden birisi olan Serenay Sarıkaya, son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden ardı arkası kesilmeyen paylaşımlar yapmaya başladı. Ünlü oyuncunun takipçi kitlesi ise bu paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Fakat Serenay Sarıkaya’nın bir paylaşımı var ki akıllara durgunluk verdi. Yaptığı üstsüz paylaşımıyla gündemde yankı uyandıran Sarıkaya, takipçilerinden üst üste beğeni aldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Serenay Sarıkaya, şimdilerde Maldivler tatilinde olmasıyla beraber gündemde sık sık yer alıyor. Ünlü oyuncu tarzından, takılarına, kaldığı otelden denizdeki hallerine kadar her şeyini sosyal medya takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yapan Serenay Sarıkaya, tüm dikkatleri üzerine çekti. O fotoğraf tıklanma rekoru kırdı.

Kaz Dağları’nda uzun bir süre tatil yapan ve oradan bir arsa alarak ev yaptırmayı düşünen Serenay Sarıkaya tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun bu fikri gündemde uzun soluklu yer alırken şimdilerde ise Maldivler tatilinden paylaştığı fotoğraflar gündemi adeta yerinden oynattı. Son derece kusursuz bir güzelliği ve fiziği olan Serenay Sarıkaya, üstsüz paylaşımıyla da herkesi kendisine büyüledi.

24 Şub 2021 - 21:42 Ankara- Magazin

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