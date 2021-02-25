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- 25 Şub 2021 - 15:19 G: 25 Şub 2021 - 15:25

Survivor'da Acı Haber Erken Duyuldu! Diskalifiye Olmak İsteyebilir! O İsmin Son Günleri... Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümünde seyirciye heyecan dolu anlar yaşatan Survivor 2021 sezonunda yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Milyonlarca kişi yarışmacıların performansları ve röportajlarına adeta kilitleniyor. Bunun yanı sıra programın yayınlanan son bölümünde o isme acı haber verildi. Milyonlarca kişi erken duyulan bu haber karşısında gözyaşlarına engel olamadı. Söz konusu haberle beraber o isim diskalifiye olmak isteyebileceği belirtildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ünlüler ve Gönüllüler konseptinde yapılan Survivor’da günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın geçen gün yayınlanan bölümünde yarışmacı adaylardan birisine son derece kötü bir haber verildi. Söz konusu haberi duyan seyirci ise o isme hem başsağlığı hem de sabır temennilerinde bulundu.

Survivor Türkiye 2021 sezonunda yaşanan olaylar seyirci üzerinde adrenalin patlaması yaşanmasına neden oluyor. Milyonlarca kişi ödül, dokunulmazlık ve iletişim oyununda hangi takımın şampiyonu olacağı hakkında tahminlerde bulunarak, Survivor’ı daha eğlenceli bir hale getiriyor. Son zamanlarda adada artan gerilimin ardından programın Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılarından birisine ailevi olarak son derece kötü bir haber verildi. Seyirci söz konusu haberle beraber üzüntüsüne engel olamadı.

25 Şub 2021 - 15:19 Ankara- Survivor 2021

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