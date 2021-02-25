Emeklilere İkramiye Ne Zaman Verilecek 2021? 2021 Bayram Emekli İkramiyesi Ne Kadar? İşte Bayram İkramiye Tarihleri!

Emekli vatandaşlar her yıl 2 defa zam alırken, 2 defa da bayram ikramiyesi alıyor. Dini bayramlara özel verilen emekli ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı ve hangi tarihlerde verileceği ise araştırma konusu oldu. Uzun süreli beklemenin ardından 2021 yılının ilk 6 ayı için zam miktarlarını öğrenen emekliler, şimdi de bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Her yıl 2 defa verilen bayram ikramiyelerinin 2021 yılında hangi tarihlerde verileceği de merak konusu oluyor. 2021 yılı emekliler için aynı zamanda promosyon yılı olacak. Bu yıl 3 yıllık taahhütleri dolan emekliler maaş miktarlarına göre promosyon alacaklar. Promosyon miktarları bankalara göre farklılık göstermekle beraber minimum miktarları da belli oldu.