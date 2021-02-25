Emeklilere İkramiye Ne Zaman Verilecek 2021? 2021 Bayram Emekli İkramiyesi Ne Kadar? İşte Bayram İkramiye Tarihleri!
Emekli vatandaşlar her yıl 2 defa olmak üzere bayram ikramiyesi alıyor. 2021 yılının emekli bayram ikramiyesi tutarı ve veriliş tarihi merak konusu oldu. İşte detaylar...
Emekli vatandaşlar her yıl 2 defa zam alırken, 2 defa da bayram ikramiyesi alıyor. Dini bayramlara özel verilen emekli ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı ve hangi tarihlerde verileceği ise araştırma konusu oldu. Uzun süreli beklemenin ardından 2021 yılının ilk 6 ayı için zam miktarlarını öğrenen emekliler, şimdi de bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Her yıl 2 defa verilen bayram ikramiyelerinin 2021 yılında hangi tarihlerde verileceği de merak konusu oluyor. 2021 yılı emekliler için aynı zamanda promosyon yılı olacak. Bu yıl 3 yıllık taahhütleri dolan emekliler maaş miktarlarına göre promosyon alacaklar. Promosyon miktarları bankalara göre farklılık göstermekle beraber minimum miktarları da belli oldu.
25 Şub 2021 - 16:57 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.