Doğduğun Ev Kaderindir Dizisini Sizler İzlerken O İsim Acılar İçindeydi! Son Hali Sevenlerini Büyük Bir Yasa Sürükledi! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Doğduğun Ev Kaderindir son yayınlanan bölümüyle seyircileri ekranlara kilitledi. Her bölümünde seyircilerine farklı bir heyecan yaşatan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde heyecan doruklara çıktı. Güzel reytingler elde eden dizinin son bölümünü seyirciler izlerken o isim ise acı çekiyordu.
Sevilerek izlenen dizinin başrollünde Demet Özdemir, Engin Öztürk ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Dizinin 24 Şubat tarihli 33. bölümü ise geceye damgasını vurdu. Yaşanılan yeni gelişmelerin hemen arkasından yeni bölümde ne olacağı da seçenlerini meraklandırdı. Final sahnesinde patlayan silahsa milyonların korkmasına neden olmuştu.
Beğenilen dizinin son bölümde yaşanılanlar geceye adeta damgasını vurdu. Zeynep ve Barış’a doğrulan silahın önüne atlayan Mehdi omzundan kurşunu yemişti… Heyecanlı bir bölüm yaşatan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde bir anda her şey büyük bir kabusa doğru sürüklenmişti. Nermin ve Sakine’nin arasında kalan Zeynep, felaketinde tam ortasında kalmıştı.
25 Şub 2021 - 17:09 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.