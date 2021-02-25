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- 25 Şub 2021 - 17:33 G: 25 Şub 2021 - 18:12

İbo Show’un Konukları Belli Oldu! Aman Dikkat, Gülmekten Karnınıza Ağrılar Girebilir! Öyle İsimler Geliyor ki, Tekrar Tekrar Gelsin İsteyeceksiniz! “Efsane Kadro!”

Star TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’un Cumartesi bölümünde konuk olan isimler ortaya sonunda çıktı. Konukları görenler ise büyük bir şok yaşadı. Her hafta birbirlerinden farklı karakterleri konuk olarak çağıran İbo Show izleyenlerine renkli anlar yaşatıyor. 27 Şubat gününde ekranlara gelecek yeni bölüme ait konuklar ise yüzlerin gülmesine neden olacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

9 yıl aradan sonra ekranlara yeniden dönen İbrahim Tatlıses, fenomen eğlence programını kaldığı yerden sunmaya devam ediyor. Her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen programa birbirinden farklı ve güçlü isimler konuk olarak katılıyor ve eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden oluyorlar. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından ekranlara uzun bir süre sonra dönüş yapan İbrahim Tatlıses, izleyenlerine eğlenceli anlar yaşatıyor.

Talihsiz bir kaza yaşayan İbrahim Tatlıses, 9 yıl gibi uzun bir süre ekranlarda olamamıştı. 9 senenin ardından programına kaldığı yerden devam eden Tatlıses; eğlenceyi su gibi akıtıyor. İzleyenler ne olduğunu bilmeden programın sonuna geldiğini fark ediyor. Cumartesi günlerini merakla bekleyen izleyicilere ise yeni bölüme ait fragman yayınlandı.

25 Şub 2021 - 17:33 Ankara- Dizi Haberleri

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