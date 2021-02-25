İbo Show’da Kurtlar Vadisi Rüzgarı! Polat Alemdar’ın Konuk Olarak Katılacağı Tarih Açıklandı! Gümbür Gümbür Geliyor! Neler Olacak Neler…
STAR Tv ekranlarının en sevilen eğlence programlarından biri olan İbo Show’un yapımcılığını Poll Production üsteleniyor. Her bölümde farklı bir konuğu ağırlayan İbrahim Tatlıses’in programına Kurtlar Vadisi’nin yıldız oyuncusu Necati Şaşmaz’ın geleceği iddia edildi. İbrahim Tatlıses’in yaşadığı rahatsızlıktan dolayı ise Necati Şaşmaz’ın geleceği bölümse…
Her hafta birbirinden renkli ve güçlü isimleri konuk olarak programında ağırlayan İbrahim Tatlıses, 15. Bölümüne ait konuklarını da yayınladığı fragmanla birlikte ortaya çıkardı. Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu, Sevcan Orhan ve Mümin Sarıkaya konuk olarak katılacak. Eğlenceli anların yaşanacağı programda fragman bunun en büyük kanıtı oldu.
Türkülerin okunup kulakların pasının silindiği programın 14. Bölümündeyse İbrahim Tatlıses’in imajı dikkatlerden kaçamamış ve seyirciler tarafından beğenilmişti. Birçok haber sitesi ve magazin sayfası ise İbrahim Tatlıses’in saç ektirme operasyonu geçirdiğini öne sürmüştü fakat İbrahim Tatlıses çıkan tüm haberlere jet hızında cevap vermişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.