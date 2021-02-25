Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Şub 2021 - 18:57 G: 25 Şub 2021 - 19:37

Masumiyet’in Yıldızından Olay Pozlar! Fiziğinin Güzelliği Sosyal Medyanın Başını Döndürdü! “Yürüyen Afet!”

FOX TV ekranlarına iddialı bir giriş yapan Masumiyet dizisin hem hikayesi hem de oyuncuları dikkatleri üzerine çekti. Dün akşam yayınlanan ilk bölümü ise büyük bir çıkış elde etti ve güzel bir reytingle günü kapattı. İlk bölümünde hikayesini seyirciye vermiş olan dizinin bir oyuncusu ise dikkatleri üzerine hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla topladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yıllar önce çocuk oyuncu olarak ekranlara gelen o isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncu uzun bir sürek ekranlarda yer almamış ama FOX’un iddialı dizisiyle ekranlara yeniden dönmüştü. En son Bez Bebek dizisinde yer alan ismin değişimi sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Masumiyet dizisinde Hande karakterine hayat veren Asena Keskinci, ekranlara dün ilk bölümüyle gelen dizide adından ve güzelliğinden bir kez daha bahsettirdi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Asena Keskinci’nin fiziğinin güzelliği ise sosyal medyanın başını döndürmeye yetti. Birçok yorum ve beğeni alan Asena Keskinci’nin değişimi ise milyonları şoka soktu.

25 Şub 2021 - 18:57 Ankara- Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbo Show’da Kurtlar Vadisi Rüzgarı! Polat Alemdar’ın Konuk Olarak Katılacağı Tarih Açıklandı! Gümbür Gümbür Geliyor! Neler Olacak Neler… mask
İbo Show’da Kurtlar Vadisi Rüzgarı! Polat Alemdar’ın Konuk Olarak Katılacağı Tarih Açıklandı! Gümbür Gümbür Geliyor! Neler Olacak Neler…
Sincan Belediyesi Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi İnşaatı mask
Sincan Belediyesi Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi İnşaatı
İbo Show’un Konukları Belli Oldu! Aman Dikkat, Gülmekten Karnınıza Ağrılar Girebilir! Öyle İsimler Geliyor ki, Tekrar Tekrar Gelsin İsteyeceksiniz! “Efsane Kadro!” mask
İbo Show’un Konukları Belli Oldu! Aman Dikkat, Gülmekten Karnınıza Ağrılar Girebilir! Öyle İsimler Geliyor ki, Tekrar Tekrar Gelsin İsteyeceksiniz! “Efsane Kadro!”
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisini Sizler İzlerken O İsim Acılar İçindeydi! Son Hali Sevenlerini Büyük Bir Yasa Sürükledi! Neler Oluyor? mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisini Sizler İzlerken O İsim Acılar İçindeydi! Son Hali Sevenlerini Büyük Bir Yasa Sürükledi! Neler Oluyor?
2021 İşsizlik Maaşı Ne Kadar? İşte Başvuru Şartları mask
2021 İşsizlik Maaşı Ne Kadar? İşte Başvuru Şartları
Altın'da Şok Gelişme: Sarı Kız O Seviyeyi Gördü! mask
Altın'da Şok Gelişme: Sarı Kız O Seviyeyi Gördü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL