Masumiyet’in Yıldızından Olay Pozlar! Fiziğinin Güzelliği Sosyal Medyanın Başını Döndürdü! “Yürüyen Afet!”

Yıllar önce çocuk oyuncu olarak ekranlara gelen o isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncu uzun bir sürek ekranlarda yer almamış ama FOX’un iddialı dizisiyle ekranlara yeniden dönmüştü. En son Bez Bebek dizisinde yer alan ismin değişimi sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Masumiyet dizisinde Hande karakterine hayat veren Asena Keskinci, ekranlara dün ilk bölümüyle gelen dizide adından ve güzelliğinden bir kez daha bahsettirdi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Asena Keskinci’nin fiziğinin güzelliği ise sosyal medyanın başını döndürmeye yetti. Birçok yorum ve beğeni alan Asena Keskinci’nin değişimi ise milyonları şoka soktu.