Masumiyet’in Yıldızından Olay Pozlar! Fiziğinin Güzelliği Sosyal Medyanın Başını Döndürdü! “Yürüyen Afet!”
FOX TV ekranlarına iddialı bir giriş yapan Masumiyet dizisin hem hikayesi hem de oyuncuları dikkatleri üzerine çekti. Dün akşam yayınlanan ilk bölümü ise büyük bir çıkış elde etti ve güzel bir reytingle günü kapattı. İlk bölümünde hikayesini seyirciye vermiş olan dizinin bir oyuncusu ise dikkatleri üzerine hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla topladı.
Yıllar önce çocuk oyuncu olarak ekranlara gelen o isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncu uzun bir sürek ekranlarda yer almamış ama FOX’un iddialı dizisiyle ekranlara yeniden dönmüştü. En son Bez Bebek dizisinde yer alan ismin değişimi sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Masumiyet dizisinde Hande karakterine hayat veren Asena Keskinci, ekranlara dün ilk bölümüyle gelen dizide adından ve güzelliğinden bir kez daha bahsettirdi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Asena Keskinci’nin fiziğinin güzelliği ise sosyal medyanın başını döndürmeye yetti. Birçok yorum ve beğeni alan Asena Keskinci’nin değişimi ise milyonları şoka soktu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.