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- 25 Şub 2021 - 19:36 G: 25 Şub 2021 - 20:02

Acun Ilıcalı'nın Serveti Giderek Büyüyor! Exxen'in Bu Başarısı Milyonları Şok Etti! Kazandığı...

Şimdilerde ‘Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler’ konseptinde yapılan yarışma programını sunan Acun Ilılcalı, gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hemen hemen her alanda oldukça başarılı sonuçlar elde eden ünlü televizyoncu, son olarak Türkiye’nin dijital platformu olan Exxen’i kurmuş ve milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Platform daha ilk açıldığı gün binlerce abone üyelik yapmıştı. Acun Ilıcalı’nın Exxen başarısı herkesi şok etti. Kazandığı meblağ…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı’nın hizmete sunduğu Exxen platformu 1 Ocak 2021 tarihinde kullanıcılarıyla buluşmuş ve milyonlarca kişi anında üyelik satın almıştı. Bugüne kadar birçok başarı elde eden Ilıcalı, Exxen’de de hedeflediği kitleye ulaşmasına ramak kaldığını ifade etti. Milyonlarca kişi Acun Ilıcalı’nın bu başarısını konuşurken, ünlü televizyoncunun platformdan kazandığı meblağ, akıllara durgunluk verdi.

Tv8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, son zamanlarda yaptığı yeniliklerle beraber Türkiye’nin en gözde iş adamlarından birisi haline gelmişti. Sosyal medya kullanıcıları ise Acun Ilıcalı’nın bu başarısına karşılık tebrik mesajları attıklarını ifade etti. Haber Global kanalında yayımlanan ve Candaş Tolga Işık’ın sunuculuğunda olan ‘Az Önce Konuştum’ adlı programa telefon bağlantısıyla konuk olan Acun Ilıcalı, son derece önemli açıklamalar yaptı. Bunun yanı sıra Exxen’den kazandığı meblağ…

25 Şub 2021 - 19:36 Ankara- Magazin

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