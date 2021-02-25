Masterchef Türkiye Yarışmasını Bitirecek Rakip Geldi! Acun Ilıcalı Masterchef 2021 Yarışması İçin İki Kere Düşünecek! Büyük Rest, Büyük Rakip… Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Masterchef Türkiye’ye büyük rakip geldi. Bunun üzerine birçok haber sitesi ve magazin sayfaları Acun Ilıcalı’nın Masterchef 2021 çekimlerini iki kez düşüneceği dile getirdi. Sevilerek ekranlara gelen Masterchef Türkiye yarışmasında yaşanılan olaylar ise birçok haber sitesinde gündeme geliyordu.
Sevilerek izlenen programın çekimleri ise Acun Medya tarafından yapılıyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın şef koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye, reytinglerde büyük başarı elde ederek 2021 yılını sonlandırmıştı. Her bölümünde farklı bir heyecanın yaşandığı yarışmanın şampiyonu ise Serhat Doğramacı olmuştu. Şimdi ise Masterchef’e büyük bir rakip gelerek resmen restini çekecek.
Acun Ilıcalı tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına ise oldukça iddialı bir yemek yarışması geldi. BLU TV tarafından yayınlanacak olan yarışmanın tüm detayları ise ortaya çıktı. Gürkan Şef ile Ateş Oyunları adıyla başlayacak olan yarışma 6 Mart tarihinde dijital platformda ekranlara gelecek. Bunun üzerine birçok yemek programını izlemeyi seven kullanıcılar programın ana temasını ve konusunu merak etmeye başladı.
25 Şub 2021 - 20:02 Ankara- Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.