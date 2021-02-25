Masterchef Türkiye Yarışmasını Bitirecek Rakip Geldi! Acun Ilıcalı Masterchef 2021 Yarışması İçin İki Kere Düşünecek! Büyük Rest, Büyük Rakip… Neler Oluyor?

Sevilerek izlenen programın çekimleri ise Acun Medya tarafından yapılıyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın şef koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye, reytinglerde büyük başarı elde ederek 2021 yılını sonlandırmıştı. Her bölümünde farklı bir heyecanın yaşandığı yarışmanın şampiyonu ise Serhat Doğramacı olmuştu. Şimdi ise Masterchef’e büyük bir rakip gelerek resmen restini çekecek.

Acun Ilıcalı tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına ise oldukça iddialı bir yemek yarışması geldi. BLU TV tarafından yayınlanacak olan yarışmanın tüm detayları ise ortaya çıktı. Gürkan Şef ile Ateş Oyunları adıyla başlayacak olan yarışma 6 Mart tarihinde dijital platformda ekranlara gelecek. Bunun üzerine birçok yemek programını izlemeyi seven kullanıcılar programın ana temasını ve konusunu merak etmeye başladı.