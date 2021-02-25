Alişan’dan Şok İtiraf! Yaptığı Kaza Hakkında İlk Kez Konuştu! Yaşadığı Duygular Milyonlara Sürpriz Oldu! “Yıllar Önce…”

Son zamanlarda Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu yapan Alişan, kısa bir süre önce ikinci kez baba olmanın sevincini yaşamıştı. Kızı Eliz doğduğunda yaptığı isyan ise sosyal medyada ve magazin sayfalarında çok konuşulmuştu. Kızının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan arkadaşlarına sitemini duyurmuştu. İkinci çocuğu Eliz'i kucağına aldığında ise dünyası değişen Alişan'dan şok bir itiraf geldi.

Kızını kucağına aldıktan sonra "Hala baba olduğuma, iki çocuk sahibi olduğuma inanmıyorum. Yıllar önce evlenmek için çabalayan bir Alişan'dım sadece" sözlerini dile getirdi. Tüm bu açıklamalarının yanında ise Eliz dünyaya geldikten sonra hayatına yeni bir sayfa açtığını da dile getirerek samimi açıklamalarda bulundu.