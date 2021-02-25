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- 25 Şub 2021 - 20:52 G: 25 Şub 2021 - 21:20

Alişan’dan Şok İtiraf! Yaptığı Kaza Hakkında İlk Kez Konuştu! Yaşadığı Duygular Milyonlara Sürpriz Oldu! “Yıllar Önce…”

Kısa bir zaman önce ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Alişan öyle bir itirafta bulundu ki, milyonlarca kişi şok içerisinde kaldı. Sevilen sunucu ve şarkıcı, geçirdiği kaza hakkında ilk kez detaylı bir açıklama yaptı. Hayranlarını hayretler içerisinde bırakan Alişan, verdiği büyük söz detaylarını da ilk kez anlattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu yapan Alişan, kısa bir süre önce ikinci kez baba olmanın sevincini yaşamıştı. Kızı Eliz doğduğunda yaptığı isyan ise sosyal medyada ve magazin sayfalarında çok konuşulmuştu. Kızının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan arkadaşlarına sitemini duyurmuştu. İkinci çocuğu Eliz'i kucağına aldığında ise dünyası değişen Alişan'dan şok bir itiraf geldi. 

Kızını kucağına aldıktan sonra "Hala baba olduğuma, iki çocuk sahibi olduğuma inanmıyorum. Yıllar önce evlenmek için çabalayan bir Alişan'dım sadece" sözlerini dile getirdi. Tüm bu açıklamalarının yanında ise Eliz dünyaya geldikten sonra hayatına yeni bir sayfa açtığını da dile getirerek samimi açıklamalarda bulundu.

25 Şub 2021 - 20:52 Ankara- Magazin

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