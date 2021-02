Müge Anlı’ya Katılacağını Duyurmuştu, Estetikli Hali Şok Etkisi Yarattı! Takipçileri O Fotoğraftan Sonra İkiye Bölündü… “İnan ki Tanıyamadım!”

Müge Anlı ise ATV ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelerek, kayıplar, faili meçhul cinayetlerin çözülmesine imza atıyor. Sevilerek izlenen programda her gün farklı bir konuya değinerek izleyenlerini bilgilendiriyor. Ele aldıkları her konu için hem Müge anlı hem de Müge Anlı’nın başarılı ekibi bir ilke imza atıyor.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Songül Karlı ise her paylaşımıyla magazin dünyasında olay yaratıyor. Kısa bir süre önce iç çamaşırı giymediği iddialarıyla gündeme gelmişti fakat bu iddiaları “Kaplı ve kapsız sütyen modelleri var bildiğiniz üzere. Ben dikkat etmeden paylaştım, fotoğraflara gelen yorumu görünce gözüme çarptı. Herkes bakmak istediğini bakıyor ve onu görüyor. O fotoğrafta kapsız sütyen vardı üzerimde” sözlerini dile getirmişti.