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- 26 Şub 2021 - 14:14 G: 26 Şub 2021 - 14:21

Özge Ulusoy Tam 18 Yılık Değişimi Şok Etti! Cevabı Olay Niteliğinde Oldu! "Her Kadın Bu Dokunuşları Hak Eder!"

Manken, gazeteci ve oyuncu olan Özgü Ulusoy hemen hemen her alanda elde ettiği başarısıyla beraber gündemde en çok ses getiren ünlü isimler arasında yer alıyor. Bugüne kadar birçok farklı programda boy gösteren ve gerek güzelliği gerekse fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde değişimi hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ünlü mankenin açıklaması gündemde olay oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Özge Ulusoy, eski halleriyle yeniden gündeme gelmiş ve çoğu kişi ünlü mankenin estetik yaptırdığını iddia etmişti. Bugüne kadar yaptığı her açıklamasında estetik iddialarını yalanlayan Ulusoy, son derece çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncunun açıklaması ise sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edildi.

Giyim tarzıyla oldukça sık konuşulan Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü sunucunun tercih ettiği siyah deri pantolonu ve beyaz çizmesi takipçilerinden tam not aldı. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu 18 yıllık değişimiyle ilgili sevenleri üzerinde şaşkınlık etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.

26 Şub 2021 - 14:14 Ankara- Magazin

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