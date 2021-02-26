Hande Erçel Tüm Sosyal Medyayı Titretti! Kerem Bürsin Kıskançlıktan Saçlarını Yolabilir! “Bu Ne Hal Hande?”

Sen Çal Kapımı dizisinden önce de birçok projede yer alan Hande Erçel, geniş kitlelere erişim sağlamış ve milyonlarca kişinin gönlünü fethetmişti. Ünlü oyuncunun uzun bir süre önce giydiği bikinisi ise sosyal medyada yankı uyandırdı. Erçel’in bikinili fotoğrafına ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorum gelirken Kerem Bürsin’in kıskançlıktan saçlarını yolabileceği de sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirildi.

Her haliyle gündemde yankı uyandıran ve Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızı parlayan Hande Erçel’in bikinili fotoğrafı sosyal medyada en çok tık alan fotoğraflar arasında yer aldı. Son zamanlarda ünlü isimlerin bikinili fotoğrafları sık sık gündeme geliyordu. Bu isimlerden birisi de Hande Erçel oldu. Güzel oyuncunun kusursuz fiziği dikkat çekerken, takipçileri birçok yorumda bulundu.