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- 26 Şub 2021 - 19:28 G: 26 Şub 2021 - 19:37

Merve Boluğur Erkek Arkadaşıyla İlk Kez Görüntülendi! Açıklamaları Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?

Oyunculuk kariyerinin ardından müzik sektöründe de ilerleme kaydedeceğini belirten Merve Boluğur, uzun süre gündemde yer almış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Milyonlarca kişi ünlü oyuncunun nasıl bir projeyle ekran karşısına çıkacağını merak ediyordu. Bayadır objektiflere yansımayan Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam Maçka Parkı’nda erkek arkadaşıyla görüntülendi. Yaptığı açıklama ise sevenleri üzerinde şok etkisi yarattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda söylediği sözlerle gündemde yankı uyandıran Merve Boluğur oyunculuk kariyeriyle adını tüm Türkiye’ye duyurmuş vaziyetteydi. Lakin oyunculuğun ardından ünlü isim müzik sektörüne geçiş yapmış ve projesi bununla da kalmamıştı. Youtube kanalını yeniden açan Merve Boluğur, birçok fenomenle videolar çekmeye başlamıştı. Yeni projesi hakkında sorulan sorulara cevap veren ünlü oyuncu gündemde şok etkisi yarattı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden birisi olan Merve Boluğur, iddialı tarzı ve son zamanlardaki çıkışlarıyla beraber dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun hemen hemen her haline takipçilerinden ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorum geliyor. Geçtiğimiz gün Maçka Parkı’nda erkek arkadaşıyla beraber objektiflere yansıyan Merve Boluğur, açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi.

26 Şub 2021 - 19:28 Ankara- Magazin

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