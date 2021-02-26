İbrahim Tatlıses'in Gelininin Süper Minisi Sosyal Medyayı Yaktı, Yıktı! Yasaklar Sonrasında Giyeceği Kafe Kombinini Açıkladı! Fiyatını Görenler Dudaklarında Ki Uçuklar İçin Eczaneye Gidiyor...
İbo Show programıyla seyirci karşısına çıkan İbrahim Tatlıses’in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli, son zamanlarda sosyal medya hesabında yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ünlü manken, geride bıraktığımız gün yasaklar sonrasında giyeceği kafe kombinini açıkladı. Süper mini elbisesiyle sosyal medyada yankı uyandıran Yasemin Şefkatli’nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Şefkatli, kırmızı mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’le evlilik aşamasına olan Yasemin Şefkatli, pandemi sürecinde evine kapandı. Fakat bu süreçte bile son derece şık kıyafetler giyen ve sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü manken, hayranlarının yakın kadrajına alındı. Bunun yanı sıra Yasemin Şefkatli’nin giydiği kırmızı süper mini elbisesi sosyal medyada gündem oldu. Elbisenin fiyatı ise şok etkisi yarattı.
İbrahim Tatlıses’in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses’le güzel bir birlikteliğe adım atmış ve sonrasında çift ilişkilerini nişanla taçlandırmıştı. Şimdilerde düğün için geri sayım yapan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla okların hedefine alındı. Ünlü mankenin kırmızı süper mini elbisesi takipçilerinden tam not alırken, elbisenin fiyatı dudak uçuklattı. Söz konusu elbiseye binlerce yorum geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.