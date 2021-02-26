İbrahim Tatlıses'in Gelininin Süper Minisi Sosyal Medyayı Yaktı, Yıktı! Yasaklar Sonrasında Giyeceği Kafe Kombinini Açıkladı! Fiyatını Görenler Dudaklarında Ki Uçuklar İçin Eczaneye Gidiyor...

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’le evlilik aşamasına olan Yasemin Şefkatli, pandemi sürecinde evine kapandı. Fakat bu süreçte bile son derece şık kıyafetler giyen ve sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü manken, hayranlarının yakın kadrajına alındı. Bunun yanı sıra Yasemin Şefkatli’nin giydiği kırmızı süper mini elbisesi sosyal medyada gündem oldu. Elbisenin fiyatı ise şok etkisi yarattı.

İbrahim Tatlıses’in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses’le güzel bir birlikteliğe adım atmış ve sonrasında çift ilişkilerini nişanla taçlandırmıştı. Şimdilerde düğün için geri sayım yapan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla okların hedefine alındı. Ünlü mankenin kırmızı süper mini elbisesi takipçilerinden tam not alırken, elbisenin fiyatı dudak uçuklattı. Söz konusu elbiseye binlerce yorum geldi.